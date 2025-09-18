HOYSuscripcion LR Focus

Política

Elecciones 2026: conoce cuáles son los pasos a seguir para que tu voto no sea inválido

La ONPE presentó la cédula de votación más grande de la historia: una sola hoja de 42 x 44 cm que concentra cinco elecciones (presidente, vicepresidente, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino).

Así puedes votar en las elecciones 2026. Foto: composición LR
La próxima cita con las urnas será el 12 de abril de 2026. Por primera vez en la historia electoral peruana, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) propondrá una cédula única de gran formato, 42 cm de ancho por 44 cm de alto, que agrupa en una sola hoja las opciones para elegir al presidente y vicepresidentes, a los senadores, a los diputados y a los representantes al Parlamento Andino. Sin embargo, el tamaño y la multiplicidad de opciones podrían ocasionar la confusión entre los ciudadanos.

Alejandro Mejía, profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, comenta que “de por sí ya una cédula de estas dimensiones ha comenzado a generar una gran confusión en un electorado peruano que de por sí no sabe elegir bien a sus autoridades, principalmente por su poco interés en informarse, que es reflejo de su desinterés en la política".

Es importante aclarar que el incremento en su tamaño no es simple casualidad, sino responde al elevado número de organizaciones políticas inscritas y a que muchas listas se presentan separadas en lugar de en alianzas, lo que exige mostrar más símbolos, nombres y números en una sola hoja.

Simulación de cédula electoral. Foto: ONPE

Elecciones 2026: así puedes votar de manera correcta

La ONPE y medios especializados han subrayado que, ante la complejidad de la cédula, la educación electoral será clave. A continuación, los puntos que debes tener en cuenta para que tu voto sea válido:

  • Lleva tu DNI vigente y preséntala al miembro de mesa.
  • Recibe la cédula y lee las instrucciones antes de marcar. En la parte superior suele haber una breve guía.
  • Marca claramente en el recuadro del partido que elijas para cada bloque. Para Presidencia, por ejemplo, debes marcar el recuadro correspondiente. Para Congreso y Senado fíjate si debes marcar lista y/o usar voto preferencial.
  • Si usarás voto preferencial (diputados y senadores donde aplique), escribe el número del candidato o candidatos en el espacio destinado dentro del recuadro de la agrupación (ten en cuenta el número de preferentes permitidos)
  • Evita cualquier marca fuera de los recuadros o tachar la cédula. Los votos con alguna marca podrían ser declarados nulos.
  • Si te equivocas, consulta al miembro de mesa; en general no se permite reemplazar la cédula en el puesto de votación, por lo que la debes tener cuidado.

Elecciones 2026: ¿cuáles podrían ser los errores más comunes?

De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, un error puede anular el voto y algunas causales son más comunes:

  • Marcar más de una opción en el mismo bloque (por ejemplo, dos fórmulas presidenciales).
  • Hacer anotaciones fuera del espacio previsto o colocar signos que permitan identificar al elector.
  • Escribir números de preferencia en el lugar equivocado o en más candidatos de los permitidos.

Asimismo, según Jésica Clavijo, secretaria general del JNE, se puede votar por la misma organización en todas las columnas o hacer una elección diferente. "Podríamos votar por la misma organización política en todas las columnas o podrías hacer una elección diferenciada. Podríamos elegir una opción en la elección presidencial, pero si para los senadores consideramos que están en otra organización podemos marcarla. Lo mismo para diputados y Parlamento Andino", explicó Clavijo para RPP.

Según su página web, la ONPE ha anunciado simulaciones, materiales educativos y demostraciones (videos y guías) para capacitar a la ciudadanía sobre el nuevo formato. También, se prevén más miembros de mesa capacitados y material informativo en los locales de votación.

