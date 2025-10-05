El contacto de Santiváñez en el TC: el rol de la exasistente del magistrado Gutiérrez Ticse en el caso 'El Diablo'

Una grave denuncia de presunto tráfico de influencias en el Tribunal Constitucional (TC) ha puesto bajo la lupa al actual ministro (y en su momento abogado) Juan José Santiváñez Antunes y al magistrado del TC, Gustavo Gutiérrez Ticse. La investigación elaborada por 'Panamericana' revela la existencia de un aparente nexo que habría sido utilizado por Santiváñez para influir en las listas de expedientes y obtener resoluciones favorables en la Sala presidida por Gutiérrez Ticse. Si bien ambos protagonistas han negado rotundamente conocerse o tener cualquier vínculo ilícito, la declaración de la joven exasistente y los chats de WhatsApp que presentó, muestra un escenario que complicaría sus defensas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La presunta red de influencias recae en el nombre de Kenita Jaque de la Cruz, antigua y reconocida asistente del magistrado Gutiérrez Ticse. El elemento probatorio más contundente es un mensaje de WhatsApp que Santiváñez habría reenviado a la familia de su defendido, el policía sentenciado Marcelo Salirrosas (alias "El Diablo"), que decía: "Hola Kenita, buenos días, esta en la lista para la próxima audiencia... LO DE MARCELO".

TE RECOMENDAMOS DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

Este mensaje, según la tesis fiscal, probaría que Santiváñez utilizaba a "Kenita" como canal para prometer la aceleración del habeas corpus en el TC, un proceso por el cual también habría solicitado $20.000 dólares para "asesores externos" con contactos dentro de la institución.

La identidad del contacto y los deslindes

La joven Kenita Jaque de la Cruz admitió conocer al magistrado Gutiérrez Ticse desde "muchos, muchos años" y haber trabajado en la misma Sala Dos del TC, donde se veía la puesta en lista de los casos. No obstante, ella ha rechazado categóricamente ser el nexo. "Rechazo rotundamente. Si existiese algún tipo de nexo, no soy yo... Nunca he hablado con Santiváñez... Si usó mi nombre, lo denunciaría", afirmó. Por su parte, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse negó cualquier injerencia en su despacho, declarando a la fiscalía que no conoce a Santiváñez ni directa ni indirectamente.

Sin embargo, el nombre del magistrado no solo aparece vinculado al caso del "Diablo". El documento señala que Gutiérrez Ticse sí formó parte de la sala que anuló parcialmente la sentencia de Eber Riquelme Juárez Moya, quien vio reducida su condena de 22 a 16 años de cárcel, lo que demostraría la efectividad de la Sala Dos en la que "Kenita" trabajaba.

El caso 'El Diablo' y el cobro de la influencia

El cliente en cuestión, Marcelo Salirrosas, fue condenado a 27 años de cárcel por el delito de organización criminal. Es por este caso que Santiváñez, en calidad de abogado, habría solicitado 20.000 soles por honorarios y, adicionalmente, los mencionados 20.000 dólares para asegurar la decisión en el Tribunal Constitucional a través de los "asesores". Pese a las promesas y el cobro, la sentencia final en el caso del "Diablo" fue adversa: el TC declaró el recurso infundado y confirmó los 27 años de prisión.

La trama se complejizó aún más cuando, con el policía Salirrosas ya completamente preso, la familia habría contactado a Santiváñez, esta vez ya como ministro del Interior, para exigirle la devolución de los 20.000 dólares y un favor adicional: la mejora del pabellón de su familiar en el penal.