Política

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

La periodista defendió que los jóvenes tienen derecho a manifestarse contra el Gobierno y el Congreso, y recordó que en el mundo, los movimientos estudiantiles han sido clave en la lucha social.

Palacios criticó los comentarios despectivos de Dina Boluarte y sus ministros hacia la Generación Z. Foto: composición de LR
En la reciente edición de 'Sin guion', Rosa María Palacios criticó la forma en que Dina Boluarte y sus ministros se han referido a los jóvenes que participan en las marchas contra el Gobierno. Según la periodista, resulta ofensivo que se les llame “degeneración Z”, pues en realidad no existe ninguna “degeneración” en este sector, sino un ejercicio legítimo de protesta. Palacios recordó los movimientos estudiantiles han estado al frente de movilizaciones sociales y políticas alrededor del mundo, y que en el Perú los jóvenes tienen razones de sobra para sentirse frustrados con la situación actual. Además, advirtió que no deben minimizar las movilizaciones, pues son legítimas y bien parece que continuarán mientras persista el descontento.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
"No les gusta que les digan la degeneración Z. con toda razón o no hay ninguna degeneración. En todas partes del mundo los estudiantes lideran las protestas y hay muchísimas razones de peso para estar profundamente descontentos con lo que está pasando hoy en la política peruana. Así que no minimicen la protesta porque está ahí y va a seguir estando", comentó.

PUEDES VER: Poder Judicial inaplica ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad a exmilitar investigado por desaparición forzada

En la misma línea, Palacios señaló que enfrentar la criminalidad no pasa únicamente por detener a un cabecilla, sino por desarticular toda la organización que lo respalda. Explicó que, si solo se captura al líder, aparecen rápidamente nuevos grupos que continúan con las mismas prácticas delictivas. Por lo tanto, señaló que minimizar las protestas de quienes hoy son víctimas de extorsión es un grave error, porque la inacción del Estado solo fortalece a los delincuentes, quienes terminan convencidos de que no habrá consecuencias para sus crímenes.

"Ya se ha explicado N veces. No se trata de detener solo al monstruo, se trata de que su organización criminal no siga cometiendo delitos, de descabezar la organización para que no siga cometiendo delitos. Acá tú vuelas al cabecilla y se arman dos o tres o cuatro organizaciones nuevas que siguen haciendo lo mismo. Minimizar la protesta de la gente que está siendo actualmente extorsionada es un error porque lo único que haces es empoderar al delincuente. Ya sabe que no va a pasar nada", precisó

