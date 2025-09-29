Esta foto no muestra calle de Centro de Lima llena de manifestantes de la 'Generación Z': es de protesta contra Pedro Castillo

LO FALSO:

La foto muestra una calle de Centro de Lima llena de manifestantes de la 'Generación Z'

LO VERDADERO:

La imagen corresponde a las manifestaciones en contra del gobierno de Pedro Castillo en 2022.

Medios internacionales como The New York Times y CNN utilizaron la fotografía para cubrir dichas protestas.

El 27 y 28 de septiembre se llevaron a cabo en Lima la tercera y cuarta jornada de protestas convocadas por la llamada “Generación Z”, a la que se sumaron gremios de transporte, estudiantes universitarios y diversos colectivos ciudadanos. Aunque el punto principal de concentración fue el Centro de Lima, las movilizaciones también se replicaron en otras ciudades del país. Las marchas expresaron el rechazo al gobierno de Dina Boluarte, al Congreso, a la inseguridad ciudadana y al sistema privado de pensiones. Estas protestas se caracterizaron por la activa participación de jóvenes, influencers, streamers y manifestantes que portaban banderas del anime One Piece.

En ese contexto, se difundió en Facebook una imagen que muestra el cruce de la avenida Abancay con el jirón Huallaga, en el Centro de Lima, repleto de manifestantes. La fotografía fue intervenida con el siguiente mensaje: “¡Impresionante! Primer día de marcha nacional llena las calles del centro de Lima. Los manifestantes están decididos a cerrar el Congreso. ¿Estás de acuerdo?”, dando a entender que correspondía a una protesta reciente.

Sin embargo, la imagen pertenece a las movilizaciones contra el gobierno de Pedro Castillo en 2022 y fue tomada por el fotoperiodista Ernesto Benavides, de la agencia France-Presse.

Foto muestra la "contramarcha" convocada en contra del gobierno de Pedro Castillo

La imagen original circula en internet desde 2022, en el marco de las movilizaciones contra el expresidente Pedro Castillo. Estas fueron denominadas “contramarchas” por realizarse en paralelo a las protestas que lo respaldaban, en un escenario de fuerte polarización política en el país. La fotografía fue difundida por medios internacionales como The New York Times y CNN en Español.

Según CNN, la imagen corresponde a la protesta del 5 de noviembre de 2022 y se atribuye al fotoperiodista Ernesto Benavides, de la agencia France-Presse (AFP).

CNN - Imagen pertenece a la contramarcha en rechazo al gobierno de Pedro Castillo

The New York Times - Imagen pertenece a la contramarcha en rechazo al gobierno de Pedro Castillo

En conclusión

En resumen, la fotografía difundida en Facebook no corresponde a las recientes protestas en Lima de septiembre de 2025, sino a las manifestaciones realizadas en 2022 en rechazo al expresidente Pedro Castillo. La imagen fue publicada en ese contexto por medios internacionales como The New York Times y CNN en español, y su autoría se atribuye al fotoperiodista Ernesto Benavides. Por lo tanto, en función de lo expuesto, resulta falso que la foto muestre una calle de Centro de Lima llena de manifestantes de la 'Generación Z'.

