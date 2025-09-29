César Hildebrandt sobre Boluarte en la ONU: "Fue a justificar los asesinatos que mandó a cometer y a pintarse como víctima"

En su reciente podcast, el periodista César Hildebrandt criticó la participación de Dina Boluarte en la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalando que esta careció de propuestas o ideas de peso, pues, según él, solo buscó defender su gestión frente a las muertes ocurridas durante las protestas, presentándose como víctima y aprovechando el escenario para promover intereses económicos del país como si se tratara de una simple transacción comercial.

"Señora Boluarte no fue a la ONU a proponer una política, un nuevo consenso, un desacuerdo creador, un mensaje en fin. La señora Boluarte fue a la ONU a justificar los asesinatos que mandó a cometer y a pintarse como la víctima. Y después salió a poner en venta al país que ya quisiera ver vendido como si de una pescadería se tratara", comentó.

Hildebrandt también comentó que Dina Boluarte vive convencida de que su Gobierno marcha bien y que solo la critican por mezquindad, cuando en realidad su gestión es un desastre. También cuestionó su actitud soberbia y recalcó que su llegada a Palacio fue puro azar, ya que sin esa circunstancia no estaría fingiendo liderazgo ni tomándose fotos en actividades y viajes que no responden a un verdadero mérito.

"La señora que va a Palacio está convencida de que lo está haciendo magníficamente y que solo los mezquinos y los terrucos la critican. No, señora, es usted un desastre. Y es un placer decírselo, porque encima es usted pedante. ¿Cree que sin el azar que la puso en Palacio estaría usted fingiendo que gobierna, tomándose fotos en obras que no mandó hacer, hablando en sus viajes con personalidades que la deben mirar desde el asombro y especulación?", dijo.