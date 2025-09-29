HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

César Hildebrandt sobre Boluarte en la ONU: "Fue a justificar los asesinatos que mandó a cometer y a pintarse como víctima"

El periodista recalca que Dina Boluarte buscó justificarse por las muertes en protestas y promover intereses económicos como si fueran una transacción comercial durante su intervención.

Hildebrandt criticó la participación de la presidenta Dina Boluarte en la ONU. Foto: composición LR
Hildebrandt criticó la participación de la presidenta Dina Boluarte en la ONU. Foto: composición LR

En su reciente podcast, el periodista César Hildebrandt criticó la participación de Dina Boluarte en la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalando que esta careció de propuestas o ideas de peso, pues, según él, solo buscó defender su gestión frente a las muertes ocurridas durante las protestas, presentándose como víctima y aprovechando el escenario para promover intereses económicos del país como si se tratara de una simple transacción comercial.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Señora Boluarte no fue a la ONU a proponer una política, un nuevo consenso, un desacuerdo creador, un mensaje en fin. La señora Boluarte fue a la ONU a justificar los asesinatos que mandó a cometer y a pintarse como la víctima. Y después salió a poner en venta al país que ya quisiera ver vendido como si de una pescadería se tratara", comentó.

TE RECOMENDAMOS

Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Dina Boluarte desconoce rechazo ciudadano: "No voy a renunciar por voces acostumbradas a la anarquía"

lr.pe

Hildebrandt también comentó que Dina Boluarte vive convencida de que su Gobierno marcha bien y que solo la critican por mezquindad, cuando en realidad su gestión es un desastre. También cuestionó su actitud soberbia y recalcó que su llegada a Palacio fue puro azar, ya que sin esa circunstancia no estaría fingiendo liderazgo ni tomándose fotos en actividades y viajes que no responden a un verdadero mérito.

"La señora que va a Palacio está convencida de que lo está haciendo magníficamente y que solo los mezquinos y los terrucos la critican. No, señora, es usted un desastre. Y es un placer decírselo, porque encima es usted pedante. ¿Cree que sin el azar que la puso en Palacio estaría usted fingiendo que gobierna, tomándose fotos en obras que no mandó hacer, hablando en sus viajes con personalidades que la deben mirar desde el asombro y especulación?", dijo.

Notas relacionadas
Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

LEER MÁS
Tomás Gálvez respalda pedido de congresistas de archivar denuncias constitucionales: "Hay una actuación excesiva"

Tomás Gálvez respalda pedido de congresistas de archivar denuncias constitucionales: "Hay una actuación excesiva"

LEER MÁS
Dina Boluarte desconoce rechazo ciudadano: "No voy a renunciar por voces acostumbradas a la anarquía"

Dina Boluarte desconoce rechazo ciudadano: "No voy a renunciar por voces acostumbradas a la anarquía"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dina Boluarte desconoce rechazo ciudadano: "No voy a renunciar por voces acostumbradas a la anarquía"

Dina Boluarte desconoce rechazo ciudadano: "No voy a renunciar por voces acostumbradas a la anarquía"

LEER MÁS
José Domingo y Rafael Vela evalúan renuncia al Ministerio Público ante persecución y hostigamiento

José Domingo y Rafael Vela evalúan renuncia al Ministerio Público ante persecución y hostigamiento

LEER MÁS
Congresista Héctor Valer escupe e insulta a periodista de Puno que lo increpó por terruquear a manifestantes

Congresista Héctor Valer escupe e insulta a periodista de Puno que lo increpó por terruquear a manifestantes

LEER MÁS
Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

LEER MÁS
Tomás Gálvez respalda pedido de congresistas de archivar denuncias constitucionales: "Hay una actuación excesiva"

Tomás Gálvez respalda pedido de congresistas de archivar denuncias constitucionales: "Hay una actuación excesiva"

LEER MÁS
Rosa María sobre agresión de PNP a anciano en marcha de la 'Generación Z': "La norma no dice que agarres a palazos a un viejito"

Rosa María sobre agresión de PNP a anciano en marcha de la 'Generación Z': "La norma no dice que agarres a palazos a un viejito"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

Cierran más de 60 puertos en litoral peruano por oleaje anómalo: emiten alerta roja en Lima, La Libertad, Arequipa y Moquegua

Sporting Cristal vs Ayacucho FC HOY EN VIVO por el Torneo Clausura 2025: rimenses golean en la Liga 1

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota