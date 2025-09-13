Curwen sobre deficiencias de trenes de López Aliaga: “Si la reparación es más cara, ¿de qué sirve?”

Víctor Caballero en 'Curwen en La República', criticó la compra de los trenes Caltrain por parte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y criticó que tengan tantas deficiencias que una eventual reparación saldría incluso más caro que haber comprado uno nuevo en un mejor estado.

"Los trenes no fueron donados, costaron cerca de 9 millones de dólares, fueron adquiridos. Aparte se pagó el tema del envío de Estados Unidos al Perú. Oye, pero igual no puedes estar diciendo que es una mala gestión porque estos trenes nuevos hubieran costado varios cientos de millones de dólares.

Efectivamente, ¿no? Nuevos hubieran costado mucho más. Son trenes de 40 años de antigüedad que hasta este momento se van gastando cerca de 22 o 23 millones de dólares. Si la reparación es más cara, ¿de qué sirve? Eso es lo que ha costado el tema de los trenes. Documentado 100%. Ah, esto no es una opinión", sostuvo.

Asimismo, el comunicador comentó sobre la reciente estatua de la figura del ya muerto dictados, Alberto Fujimori, en el cementerio en el que se encuentran sus restos. Dicha estatua fue puesta por su familia, entre ellos, Keiko Fujimori. Curwen dejó entrever que se trataría de un movimiento político más con miras a la campaña de las elecciones generales 2026.

"Lo que ellos buscan es mantener viva la figura por parte de la familia, porque al fin y al cabo, al margen de que haya sido un dictador o no, Alberto Fujimori tenía una familia, tenía hijos, tenía nietos, que son los que han participado en esta delegación. Ahora, no hay que ser un experto, no hay que seguir a Fuerza Popular de manera casi diaria, como quien les habla, para darse cuenta de que esta es una actividad que, más allá de los sentimientos familiares, más allá de los sentimientos del hogar, lo que busca es hacer política", señaló.