Doble discurso en la PNP: otorgó seguridad a Patricia Benavides mientras estaba suspendida, pero retiró resguardo a Delia Espinoza

El resguardo policial a Delia Espinoza fue retirado a pesar de su solicitud de que se mantenga | Foto: composición LR

El resguardo policial a Delia Espinoza fue retirado a pesar de su solicitud de que se mantenga | Foto: composición LR

Doble rasero. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP), bajo la dirección del actual ministro Carlos Malaver, adoptaron dos medidas muy distintas ante situaciones similares. Cuando Patricia Benavides fue suspendida por 24 meses por el Poder Judicial, la Policía decidió mantener su seguridad durante un mes adicional. En cambio, con la suspensión de Delia Espinoza, el escenario fue distinto: a través de un comunicado, Malaver ordenó el retiro de los resguardos asignados a la ahora suspendida fiscal de la Nación.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Para justificar la continuidad del resguardo a Benavides, Malaver afirmó que existía una evaluación de la Policía Nacional que recomendaba no suspender la seguridad, argumentando que debía brindarse ese apoyo en su condición de “personalidad”. En el caso de Delia Espinoza, sin embargo, el ministro comunicó directamente el retiro de su seguridad sin anunciar evaluación alguna ni ofrecer mayores explicaciones.

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

La medida genera mayor controversia porque Espinoza solicitó públicamente mantener su resguardo, alegando que durante su gestión se investigó a diversas organizaciones criminales que podrían atentar contra su integridad física. A pesar de este pedido, la decisión del Mininter y de la Policía fue dejarla sin protección oficial.

Además, el tema guarda relación con la gestión de Dina Boluarte. La presidenta, en su calidad de máxima jefa de la Policía Nacional del Perú, tiene injerencia directa en las disposiciones del Ministerio del Interior. Cabe recordar que Boluarte fue una de las autoridades investigadas por Espinoza durante el tiempo en que esta última estuvo al frente del Ministerio Público.