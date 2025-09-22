Doble discurso en la PNP: otorgó seguridad a Patricia Benavides mientras estaba suspendida, pero retiró resguardo a Delia Espinoza
Mientras que Patricia Benavides mantuvo su resguardo tras ser suspendida aduciendo que era una "personalidad" del Estado, PNP ordenó retirar la seguridad de Espinoza sin justificación clara.
- ¿Quién es Tomás Gálvez?: perfil y hoja de vida de nuevo fiscal de la Nación vinculado a Los Cuellos Blancos
- Los fiscales supremos son coaccionados para nombrar al nuevo fiscal de la Nación
Doble rasero. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP), bajo la dirección del actual ministro Carlos Malaver, adoptaron dos medidas muy distintas ante situaciones similares. Cuando Patricia Benavides fue suspendida por 24 meses por el Poder Judicial, la Policía decidió mantener su seguridad durante un mes adicional. En cambio, con la suspensión de Delia Espinoza, el escenario fue distinto: a través de un comunicado, Malaver ordenó el retiro de los resguardos asignados a la ahora suspendida fiscal de la Nación.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Para justificar la continuidad del resguardo a Benavides, Malaver afirmó que existía una evaluación de la Policía Nacional que recomendaba no suspender la seguridad, argumentando que debía brindarse ese apoyo en su condición de “personalidad”. En el caso de Delia Espinoza, sin embargo, el ministro comunicó directamente el retiro de su seguridad sin anunciar evaluación alguna ni ofrecer mayores explicaciones.
TE RECOMENDAMOS
FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios
La medida genera mayor controversia porque Espinoza solicitó públicamente mantener su resguardo, alegando que durante su gestión se investigó a diversas organizaciones criminales que podrían atentar contra su integridad física. A pesar de este pedido, la decisión del Mininter y de la Policía fue dejarla sin protección oficial.
Además, el tema guarda relación con la gestión de Dina Boluarte. La presidenta, en su calidad de máxima jefa de la Policía Nacional del Perú, tiene injerencia directa en las disposiciones del Ministerio del Interior. Cabe recordar que Boluarte fue una de las autoridades investigadas por Espinoza durante el tiempo en que esta última estuvo al frente del Ministerio Público.