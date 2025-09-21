HOYSuscripcion LR Focus

Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso
Política

César Acuña: lanzan huevos al fundador de APP durante evento proselitista en Huancayo

Manifestantes expresaron su rechazo a César Acuña con consignas y abucheos, mientras crecen las críticas por su campaña política anticipada.

César Acuña fue abucheado por los ciudadanos de Huancayo | Composición: LR.
El rechazo ciudadano también se hizo sentir fuera de Lima. Durante una actividad proselitista realizada en Huancayo, el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, fue impactado por un huevo lanzado desde un estrado cercano mientras desfilaba con su comitiva. El hecho fue registrado por las cámaras del medio independiente huancaíno JB-Noticias. Las imágenes muestran a Acuña saludando a los ciudadanos y siendo protegido por miembros de su partido en el momento en que el proyectil estalla sobre su camisa.

El video no tardó en viralizarse en redes sociales. “La población le lanzó huevos al impresentable de César Acuña”, “Este tipo y Keiko deben recibir el rechazo político en su forma más dura” y “El de la puntería merece una medalla” fueron algunos de los comentarios que acompañaron la publicación, reflejando el creciente descontento hacia el liderazgo impulsado por el actual gobernador de La Libertad.

PUEDES VER: Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino en reemplazo de Delia Espinoza

Otro registro, difundido por el medio independiente Huanca York Times, mostró como ciudadanos rechazaron la presencia del líder apepista en Huancayo. “Keiko y Acuña, la misma porquería”, fue la consigna que corearon los manifestantes mientras se concentraban cerca de la comitiva acuñista que recorría las calles de Junín. El video también evidencia la intervención de efectivos policiales que contuvieron a los manifestantes.

PUEDES VER: Marcha de la Generación Z: cinco periodistas sufrieron ataques producto de la represión policial

César Acuña continúa haciendo proselitismo político pese a informes del JEE

La aparición de Acuña en un evento proselitista en Huancayo resulta más relevante debido a las investigaciones electorales abiertas en su contra. En junio de este año, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Chiclayo, a través del informe N.° 000178-2025-VCR-JEE, concluyó que César Acuña, actual gobernador de La Libertad, habría infringido el principio de neutralidad electoral al participar en actividades proselitistas y difundir propaganda mientras aún ejerce funciones en el cargo. La observación surgió luego de que fuera grabado bailando con simpatizantes de Alianza para el Progreso (APP) frente a un cartel con la frase “Acuña Presidente”.

PUEDES VER: De Los Avengers a La Resistencia, las pruebas de la fiscalía para pedir la ilegalidad de Fuerza Popular

En el material audiovisual, difundido por el portal Epicentro, se aprecia a Acuña Peralta sobre un estrado acompañado por militantes vestidos con prendas azules que llevaban impresos los símbolos de APP. Detrás de ellos, destaca un gran cartel con el mensaje “Compromiso con el Perú, Acuña presidente”, junto a un logotipo de grandes dimensiones que identifica al partido político.

Las actividades realizadas por Acuña en Huancayo refuerzan la hipótesis del JEE. Para realizar campaña política, el actual gobernador de La Libertad tendría que renunciar a su cargo.

