PNP dispara perdigones contra manifestantes en la avenida Abancay: ciudadanos avanzan por la Fiscalía

La marcha contra el Gobierno avanza en Lima con un fuerte despliegue policial, donde se reportan disparos de perdigones de la PNP a los manifestantes.

PNP empeiza a disparar perdigones contra manifestantes. Foto: Sebastián Blanco / LR
PNP empeiza a disparar perdigones contra manifestantes. Foto: Sebastián Blanco / LR

La marcha contra el Gobierno avanza por el centro de Lima en medio de un fuerte despliegue policial. La PNP ha reprimido con disparos de perdigones a los manifestantes en la avenida Abancay, mientras cientos de ciudadanos continúan su recorrido hacia la sede de la Fiscalía, exigiendo justicia y rechazando la gestión de Dina Boluarte.

Noticia en desarrollo...

