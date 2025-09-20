PNP dispara perdigones contra manifestantes en la avenida Abancay: ciudadanos avanzan por la Fiscalía
La marcha contra el Gobierno avanza en Lima con un fuerte despliegue policial, donde se reportan disparos de perdigones de la PNP a los manifestantes.
La marcha contra el Gobierno avanza por el centro de Lima en medio de un fuerte despliegue policial. La PNP ha reprimido con disparos de perdigones a los manifestantes en la avenida Abancay, mientras cientos de ciudadanos continúan su recorrido hacia la sede de la Fiscalía, exigiendo justicia y rechazando la gestión de Dina Boluarte.
Noticia en desarrollo...