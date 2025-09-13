Ríos: "Una vez que se pierden las democracias, no sabemos cómo ni cuándo se recuperan"

La directora regional de IDEA conversa con el editor de opinión editorial de La Repúblca, Alejandro Céspedes García, sobre los retos de la democracia | IDEA Internacional

En el marco del trigésimo aniversario de IDEA Internacional, La República conversó con la doctora Marcela Ríos, directora regional para América Latina y el Caribe de este organismo intergubernamental creado en 1995 por 15 países. Aunque a menudo se confunde con una ONG, IDEA es en realidad una institución fundada por Estados, con una trayectoria estrechamente vinculada a nuestra región. Tres de sus países fundadores —Chile, Costa Rica y Barbados— son latinoamericanos, y hoy se suman otros como Perú, México, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Panamá. Precisamente, la oficina de IDEA en Perú tiene una relevancia singular: es la más antigua de América Latina y la segunda más longeva a nivel mundial, con 25 años de trabajo acompañando el fortalecimiento democrático en el país.

Céspedes: ¿Cuáles cree que son los principales retos de la democracia en América Latina?

Ríos: Creo que las democracias latinoamericanas siempre han estado desafiadas. La parte positiva es que América Latina sigue siendo la región del sur del planeta con mayor cantidad de democracias. A pesar de los ires y venires, es una región que ha abrazado la democracia como forma preferida de gobierno. Aunque muchas veces hay falta de confianza o cierta desilusión por parte de los ciudadanos, estos siguen pensando que la democracia es la mejor forma de gobierno.

También es cierto que existen altos niveles de descontento con sus democracias y con la manera en que funcionan. Tenemos una historia compleja en América Latina y hoy, a nivel global, estamos en un contexto de tensiones y retrocesos. Hoy vemos más retrocesos que avances: el 54% de los países presenta algún tipo de deterioro en algunos de los más de 160 indicadores que monitoreamos sobre calidad democrática en cuatro grandes dimensiones. Solo el 32% muestra mejoras. En América Latina esos estancamientos llevan prácticamente ocho años, por lo que no son coyunturales, sino más bien estructurales. Nos preocupa ver cómo en muchos países se deterioran ciertas dimensiones de la democracia y cómo, en nuestra región, hoy tenemos más regímenes autoritarios que hace 20 años. Hoy Nicaragua y Venezuela se suman a Cuba y, lamentablemente, también El Salvador a los regímenes que ya no se clasifican como democracias plenas.

Céspedes: En el caso peruano, los procesos de autocratización para muchos se han acelerado. ¿Cómo percibe IDEA Internacional estos procesos?

Ríos: Primero, es importante constatar que existe una tendencia global de deterioro democrático, no solo en un país o en una región. Lo vemos incluso en democracias avanzadas como Estados Unidos, o en Europa, con retrocesos en países como Polonia o Hungría.

En América Latina, además, la ruta del deterioro es distinta a la de décadas pasadas. Nuestra historia registra numerosos golpes de Estado, pero hoy esa no es la tónica. La principal amenaza ya no es la toma del poder por las armas o por actores externos, sino el deterioro interno: lento, progresivo, utilizando las propias reglas de la democracia para subvertir su espíritu. Vemos reelecciones indefinidas, persecución de la prensa, manipulaciones en la designación de jueces supremos. Formalmente pueden ser legales, pero en la práctica rompen los contrapesos.

Reformas que parecen inocuas, vistas de manera aislada, acumuladas generan un deterioro de la competencia libre, de los contrapesos y del ejercicio de derechos. Esos son los principales retos y los vemos con enorme preocupación.

Nuestro llamado es a cuidar las democracias. Una vez que se pierden, no sabemos cómo ni cuándo se recuperan. Prevenir retrocesos es mucho más fácil que revertirlos, como lo vemos en Nicaragua y Venezuela. Estos procesos internos, graduales, son un calco de los regímenes hoy ya considerados dictaduras.

Céspedes: ¿Cuáles deberían ser las prioridades de los ciudadanos para evitar que estos procesos sigan creciendo hasta volverse incontrolables?

Ríos: Hay múltiples tareas, que competen a distintos actores: políticos, élites, medios de comunicación, académicos, universidades. Es crucial proteger la autonomía de los órganos autónomos en un Estado de derecho. Eso significa cuidar los procesos de nominación de autoridades para que no se desvirtúen en función de intereses privados. Si se pierde autonomía y capacidad técnica con visión de Estado, la democracia sufre un deterioro grave.

Necesitamos árbitros, controles y contrapesos. Por parte de los ciudadanos, muchas veces se buscan soluciones fáciles a problemas complejos. Pero la democracia no es rápida. Un dictador puede tomar decisiones inmediatas, porque no consulta ni delibera. La democracia, en cambio, requiere tiempo y respeto a las minorías.

Además, los principales problemas actuales —desigualdad socioeconómica, inseguridad, crisis climática— son complejos y requieren ciencia, datos y aprendizaje de experiencias internacionales. Los atajos no aseguran éxito. Debemos fomentar pedagogía cívica y diálogos amplios.

Un enorme desafío adicional es la desinformación y el uso de inteligencia artificial en política. Hemos visto su impacto en Argentina, Chile y otros procesos electorales. La proporción de noticias falsas frente a verdaderas puede ser de 5 a 1. Eso genera debates públicos tóxicos, basados en mentiras, en lugar de discusiones programáticas. Para IDEA, este es un tema prioritario.

Céspedes: La política está cambiando, la sociedad también. Usted mencionó ciencia, datos e innovación.

Ríos: Las nuevas generaciones demandan otras cosas: rapidez, soluciones a problemas que antes no existían. Nuestros estudios muestran que los jóvenes en Perú son particularmente críticos y están insatisfechos con el funcionamiento institucional. Esperan mucho más de la política y están desencantados.

Céspedes: Los jóvenes tienen otras formas de comunicarse.

Ríos: Y otras formas de interactuar. Las instituciones y el Estado deben adaptarse a esas nuevas realidades, buscar nuevos canales de comunicación e interacción.

A pesar de todo, seguimos convencidos de que las democracias son resilientes. En momentos críticos, ciudadanía e instituciones han logrado salvar procesos democráticos. Lo vimos en Brasil, en Guatemala, con movilizaciones de jóvenes y pueblos indígenas que frenaron intentos de interrupción democrática.

Céspedes: Perú sufre un embate parecido.

Ríos: Tenemos fe en que la sociedad peruana, crítica y activa, con tradición de movilización, pueda resistir. Lo hemos visto en comunidades, ciudades pequeñas, con estudiantes, mujeres, pueblos indígenas y empresarios dispuestos a dialogar si se generan las condiciones. Necesitamos más espacios de concertación y participación genuina.

Pero hay amenazas fuertes, como las economías ilegales, que no solo reemplazan al Estado en algunas zonas, sino que además penetran la política a través de corrupción y financiamiento ilícito. Son un enemigo directo de la democracia.

Céspedes: ¿Cómo observa IDEA estas amenazas?

Ríos: La criminalidad y las economías ilegales son uno de los grandes retos. La seguridad es un derecho humano básico y no puede negociarse a cambio de democracia. Los Estados deben garantizar seguridad respetando el Estado de derecho, el debido proceso y los derechos humanos. El discurso de mano dura no puede servir como excusa para debilitar la democracia, como ocurre en El Salvador con periodistas perseguidos y exiliados.

La experiencia internacional muestra que cuando se permite violar derechos de algunos, nada protege al resto. Ese es un camino de no retorno hacia el autoritarismo.

Céspedes: IDEA cumple 30 años, coincidiendo con tres décadas de democracia en muchos países de la región. ¿Qué significa este aniversario en este contexto?

Ríos: No es solo una celebración institucional. Es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos actuales y futuros de la democracia. Queremos atraer más personas al debate, reconocer los logros alcanzados y también las tareas pendientes. Hay que defender lo conseguido, actualizar la democracia y ponerla a tono con el siglo XXI.

Céspedes: Últimamente algunos gobernantes consideran a cortes supranacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una afrenta a la soberanía. ¿Cómo evalúa eso?

Ríos: Los sistemas multilaterales y de protección de derechos se construyeron tras la Segunda Guerra Mundial para evitar nuevos horrores y proteger a las personas. El sistema interamericano, impulsado por América Latina, es fruto de acuerdos entre Estados, no de imposiciones externas. Este sistema fortalece la democracia y ha permitido ampliar derechos: salud, educación, derechos indígenas, de las mujeres, medio ambiente y lucha contra la corrupción.