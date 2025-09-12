López Aliaga mintió sobre la operatividad y el estado de las locomotoras y vagones del tren de Caltrain

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga conocía, con gran detalle, desde el 14 de marzo de 2025 el gran deterioro de la flota ferroviaria compuesta por 20 locomotoras diésel-eléctricas y 93 coches de pasajeros tipo Gallery, comprados a CALTRAIN, en San Francisco, California. Además, de acuerdo con una consultoría, contratada por la misma municipalidad, se requerían seis meses para una revisión exhaustiva de funcionabilidad y reacondicionamiento para que el tren pudiera entrar en funcionamiento.

El valor de las locomotoras y vagones se estimó en 223 millones de dólares y una inversión adicional de más de 1.8 millones de dólares para repuestos para la reparación de las locomotoras y vagones. unas cifras que bien pueden estar maquilladas para justificar que era un buen negocio aceptar tres usados y no comprar nuevos. A pesar de conocer esta situación, cuando los equipos llegaron a Lima, el alcalde intentó presentar a las locomotoras y coches en perfecto estado de conservación que permitían su uso inmediato en óptimas condiciones. Eso no era real.

Por eso, el alcalde y sus seguidores respondieron con virulencia cuando la periodista de la República, Grecia Infante mostró el estado real de uno de los primeros coches de pasajeros, que llegaron al país, en el reportaje: "Piezas Oxidadas: así son los vagones del tren de Lima-Chosica de Rafael López Aliaga" El informe recomendó traer a Lima los vagones y locomotoras que se encontraban en mejor estado de conservación, lo que debe dar una idea de la situación del segundo lote que llegó al Perú.

Denuncia calumniosa contra La República

El descaro o el miedo por la verdad es tal que, a través del jefe de la Oficina General de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Lima, Raúl Eduardo Fernández Olivares, ha presentado una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el diario La República y la periodista por presuntos daños agravados con el municipio. La denuncia fue presentada en las fiscalías de Lima y ha sido derivada a las fiscalías del Callao, por jurisdicción respecto al lugar donde habría ocurrido el supuesto delito.

En la denuncia se insiste en que los periodistas rasgaron los asientos de uno de los vagones con el propósito de presentarlos en mal estado ante la opinión pública. Eso es falso y La República está en condiciones de demostrar la realidad de los coches antes de su llegada al Perú a partir del susodicho informe técnico elaborado a pedido de la municipalidad, cuando los equipos aún se encontraban en San Francisco.

La República y Grecia Infante presentará estos documentos oportunamente al Ministerio Público y evaluará pedir que la municipalidad y sus representantes sean procesados por denuncia calumniosa y uso indebido de los recursos públicos para perseguir a un medio de comunicación con objetivos que no tienen que ver con los fines de una entidad pública.

El informe que expone la realidad

Informe contratado por la municipalidad de Lima

El 14 de febrero del 2025, la jefa de la oficina de Logística de la municipalidad de Lima, María Carolina Salas Bermejo suscribió un contrato internacional con la empresa Rail Electrical Service LLC con sede en vía Adriana, San José California y representada por César Díaz, para la revisión de las 20 locomotoras y 93 vagones de pasajeros y su valorización. La adjudicación de la buena pro se realizó apenas un día antes, el 13 de febrero.

La consultoría tuvo un costo de 100.300 dólares. Las locomotoras y vagones fueron revisados entre el sábado 22 y viernes 28 de febrero y el informe final se presentó a los representantes de la municipalidad de Lima el 14 de marzo de 2025. "El objetivo del servicio de consultoría ha sido determinar el estado operativo de la flota, establecer su valor económico y desarrollar un análisis comparativo de costos y beneficios frente a la adquisición de material rodante nuevo", precisa el informe.

De 20 locomotoras, solo 14 podían utilizarse con reparaciones

Sobre las locomotoras el informe concluye que el 70 % de los 20 vagones "están operativas o son rehabilitables sin requerir intervenciones mayores", esto es 14 del total. Las otras seis locomotoras son chatarra. La locomotora 919 no es viable para reparación por lo que se recomienda su desmantelamiento para repuestos. Las locomotoras 903, 910 y 914 requieren una reconstrucción completa del motor antes de entrar en funcionamiento, por lo que se recomienda retirarlas del servicio si el costo de restauración es demasiado alto. Las locomotoras 902 y 907 si bien tienen alta potencia, consumen mucho de combustible, dicen los especialistas

14 locomotoras requieren reacondicionamiento

Sobre estas 14 locomotoras que aún se pueden usar, el informe precisa que "se identificaron algunos problemas recurrentes que deberán abordarse en el proceso de reacondicionamiento técnico". "Los problemas más comunes observados incluyen fugas de fluidos en los sistemas hidráulicos y de refrigeración, lo que sugiere la necesidad de reemplazo de empaquetaduras, mangueras y revisión de radiadores y bombas",

Asimismo, "se detectó que una parte considerable de las locomotoras presentan baterías descargadas o sulfatadas, producto de largos períodos de inactividad. Este aspecto afecta la capacidad de arranque y el sistema de energía auxiliar, por lo cual se recomienda la sustitución de baterías por nuevas con garantías de fábrica".

Municipalidad de Lima encargó una consultoría para verificar estado de los vagones y locomotoras

Un dato interesante de este punto del informe es que advierte que "en cuanto al tren de rodaje, se evidenció desgaste progresivo en rodamientos de ejes y elementos de suspensión, especialmente en unidades que acumulan más de 20 años de operación. Si bien este desgaste no representa un daño estructural crítico, se sugiere una revisión completa del sistema de amortiguación, ajuste de rieles guía y engrasado integral".

Este punto es revelador, pues permite establecer por qué el tren descarriló en su traslado de los almacenes en el Callao al parque La Muralla, en el centro de Lima, el día de su inauguración. Además, demuestra que todo el equipo requiere una minuciosa intervención para su total operatividad.

Tapicería con desgates

Sobre el estado de los coches, el informe indica que más del 80% presenta un buen estado estructural general, aunque requieren principalmente ajustes menores en los sistemas de climatización, que presentan inconsistencias en el funcionamiento de ventiladores, condensadores y termostatos.

Municipalidad de Lima suscribió consultoría por 100.300 dólares

"En cuanto a la tapicería se observó desgaste natural en asientos, barandas, paneles interiores y revestimientos, especialmente en los coches que acumulan más de 20 años de uso continuo. Aunque este deterioro no afecta la seguridad operativa, sí impacta la percepción de calidad por parte del usuario, por lo que se recomienda realizar un proceso integral de renovación estética de interiores, priorizando materiales ignífugos, resistentes al desgaste y de fácil limpieza".

Para un mejor análisis, el informe presenta las fichas técnicas de cada locomotora y vagón revisado. Cada ficha presenta una realidad aún más grave que en el informe se maquilla o no precisa por incompleto. “Asiento rasgado, varios asientos con rasgaduras, rasgaduras pequeñas en asientos, daños por colisión, múltiples rasgaduras en los asientos, cojín del asiento rasgado, todos los cojines de los asientos del lado A faltantes, signos de personas sin hogar viviendo dentro, varios asientos dañados”, son frases que aparecen en las fichas.

Administración de Lima insiste en acusar a La República para encubrir la realidad

A partir este informe, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha requerido la intervención de la Contraloría y el Ministerio Público para determinar el real estado de las locomotoras y vagones al momento de su compra y definir los costos reales del equipo ferroviario, para establecer las responsabilidades.

En tanto, la municipalidad se sigue negando a lo evidente, las locomotores y vagones no estaban operativos para entrar en funcionamiento de inmediato como pretendía López Aliaga. El riesgo para los usuarios es muy alto, como se vio cuando una de las locomotoras se descarrilo en su traslado desde el Callao a Lima para su exhibición.