Diego Bazán: “El señor Arana no tiene las credenciales para dirigir un gabinete”

El congresista Diego Bazán señaló que no votará por el gabinete presidido por el extitular del Ministerio de Justicia. “El voto de confianza, yo creo que se está dilatando, debió ya presentarse. Parece que la próxima semana se va a hacer. Particularmente, insisto, siempre mi posición es particular porque luego me cuestionan de que voto de distinta manera, tengo que respetar la posición del bloque, me guste o no. Pero yo particularmente creo que el señor Arana no tiene las credenciales para dirigir un gabinete”, afirmó Bazán.

En ese sentido, apuntó directamente a la gestión de Arana como ministro de Justicia. “Eso lo ha venido demostrando en el pésimo manejo que ha tenido desde el Ministerio de Justicia. Hay que recordar que el Ministerio de Justicia maneja el INPE, que es la institución hoy más corrupta del país. Hemos visto las graves acusaciones sobre el mal manejo del INPE, sobre el manejo desde celulares, de señal de internet, de incluso todos los delitos que se gestan de dentro los penales”, recordó Bazán.

El parlamentario advirtió que si Eduardo Arana no tuvo capacidad para dirigir un ministerio pequeño, será peor al frente del Consejo de Ministros “Entonces creo yo que si no ha tenido la capacidad para manejar un ministerio que es bastante pequeño, menos va a tener la capacidad de manejar todo un gabinete y por supuesto también el destino del país hoy día”, dijo.

Inseguridad en Trujillo de nunca acabar

Sobre las acciones del Ejecutivo frente a la violencia en la zona, Bazán sostuvo. “El Ejecutivo nada de eso hace. El día de hoy nos ha venido a engañar, trae efectivos policiales que los tiene dos, tres meses hasta que la gente se olvide un poco y luego es más de lo mismo. No ha funcionado hoy el estado de emergencia y el ministro de Defensa, que estuvo en sesión reservada hace dos semanas en la Comisión de Defensa, no ha dicho absolutamente nada sobre cuál es la estrategia que se tiene que plantear en Pataz”, afirmó.

Cerró sus declaraciones con una crítica a los viajes internacionales de la presidenta Dina Boluarte. “Una vergüenza que siga pidiendo permiso. Yo particularmente tuve una posición clara en contra, pero mi bancada, por supuesto, es una decisión que se tomó en bancada de votar a favor del viaje de la presidenta y lo respeto porque somos institucionales. Y ahora espero que ya no siga pidiendo permiso. Si se va a seguir pidiendo permiso, yo me voy a negar”, aseguró el Congresista.