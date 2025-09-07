"El Perú fue eliminado por...": Heduardicidio satiriza la política peruana con la eliminación de la selección de fútbol
El artista Heduardo Rodríguez expone el pasado de los presidentes de las distintas instituciones del Estado peruano y lo compara con la eliminación de la selección con miras al mundial 2026.
El Heduardicidio de hoy, domingo 7 de septiembre, satiriza la realidad de la política peruana con el fracaso de la selección de fútbol con miras al mundial 2026, del cual fue eliminado al ser goleado por Uruguay 3-0. De igual manera, el caricaturista expone el pasado de los diversos presidentes de las instituciones del Estado.
Heduardicidios