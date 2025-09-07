HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

"El Perú fue eliminado por...": Heduardicidio satiriza la política peruana con la eliminación de la selección de fútbol

El artista Heduardo Rodríguez expone el pasado de los presidentes de las distintas instituciones del Estado peruano y lo compara con la eliminación de la selección con miras al mundial 2026.

Heduardicidio de hoy, domingo 7 de septiembre, sobre los distintos presidentes del Estado. Foto: Composición/LR
Heduardicidio de hoy, domingo 7 de septiembre, sobre los distintos presidentes del Estado. Foto: Composición/LR

El Heduardicidio de hoy, domingo 7 de septiembre, satiriza la realidad de la política peruana con el fracaso de la selección de fútbol con miras al mundial 2026, del cual fue eliminado al ser goleado por Uruguay 3-0. De igual manera, el caricaturista expone el pasado de los diversos presidentes de las instituciones del Estado.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía
Heduardicidios

Heduardicidios

Notas relacionadas
Heduardicidio de hoy domingo 7 de setiembre de 2025

Heduardicidio de hoy domingo 7 de setiembre de 2025

LEER MÁS
"Disolver, disolver": Heduardicidio compara las maniobras del Gobierno para sacar a Perú de la Corte IDH con la dictadura de los 90

"Disolver, disolver": Heduardicidio compara las maniobras del Gobierno para sacar a Perú de la Corte IDH con la dictadura de los 90

LEER MÁS
Heduardicidio de hoy domingo 31 de agosto de 2025

Heduardicidio de hoy domingo 31 de agosto de 2025

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Agentes de la Dirección de Inteligencia PNP espían a opositores de Boluarte

Agentes de la Dirección de Inteligencia PNP espían a opositores de Boluarte

LEER MÁS
Los 1.000 días del pacto de gobierno en los que Perú retrocedió en democracia y protección al ciudadano

Los 1.000 días del pacto de gobierno en los que Perú retrocedió en democracia y protección al ciudadano

LEER MÁS
Martín Vizcarra reveló cómo fue su encuentro con Pedro Castillo en Barbadillo: "Me invitó unas frutitas"

Martín Vizcarra reveló cómo fue su encuentro con Pedro Castillo en Barbadillo: "Me invitó unas frutitas"

LEER MÁS
César Acuña ante críticas por inseguridad en Trujillo: "Estoy indignado, la gente no valora mi trabajo"

César Acuña ante críticas por inseguridad en Trujillo: "Estoy indignado, la gente no valora mi trabajo"

LEER MÁS
¿Al descubierto?: Carlincatura ironiza la falta de seguridad de los encargados de cuidar el Perú

¿Al descubierto?: Carlincatura ironiza la falta de seguridad de los encargados de cuidar el Perú

LEER MÁS
Carmen Velarde: “En el Perú, los muertos no votan. Esa narrativa hay que romperla y hay que eliminarla”

Carmen Velarde: “En el Perú, los muertos no votan. Esa narrativa hay que romperla y hay que eliminarla”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

D Blue

Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota