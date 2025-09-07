"El Perú fue eliminado por...": Heduardicidio satiriza la política peruana con la eliminación de la selección de fútbol

Heduardicidio de hoy, domingo 7 de septiembre, sobre los distintos presidentes del Estado. Foto: Composición/LR

Heduardicidio de hoy, domingo 7 de septiembre, sobre los distintos presidentes del Estado. Foto: Composición/LR

El Heduardicidio de hoy, domingo 7 de septiembre, satiriza la realidad de la política peruana con el fracaso de la selección de fútbol con miras al mundial 2026, del cual fue eliminado al ser goleado por Uruguay 3-0. De igual manera, el caricaturista expone el pasado de los diversos presidentes de las instituciones del Estado.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial