Congreso contrata un seguro privado de salud por más 9 millones: parlamentarios y familiares gozan de este beneficio

Un acuerdo de la Mesa Directiva estableció que el contrato privado de Salud incluya no solo a los parlamentarios, sino a sus familiares. Foto: Congreso.

El Congreso de la República contrató, sin licitación, un seguro médico privado para parlamentarios por más de 9.5 millones de soles entre 2025 y 2026 por un acuerdo de la Mesa Directiva, según reveló un reportaje de Panorama.

Este "seguro premium" que otorga 2.500 soles a cada congresista cubre atenciones en las mejores clínicas del país como San Felipe, Angloamericana y Delgado Auna, incluso incluye segundas opiniones médicas en el extranjero (EE.UU. o España) con una cobertura de hasta 35 mil dólares.

Cada congresista tiene derecho a incluir a esposa, hijos y padres sin que el costo varíe, por lo que se estima un gasto de más de 30 mil soles por persona al año, en medio de crisis en el sector salud donde la población realiza largas colas, además del desabastecimiento de medicinas.

La contratación se realizó directamente con la aseguradora Rímac, sin concurso público, lo cual ha sido criticado por expertos en derecho y lucha anticorrupción como una falta de transparencia.

Frente a los cuestionamientos, varios congresistas minimizaron el tema o se desligaron de responsabilidades, alegando que las decisiones son de la Mesa Directiva. Sin embargo, el informe concluye que este tipo de beneficios desproporcionados profundiza la desconexión entre los representantes y los ciudadanos que los eligieron.

Congresistas se justifican y se lavan las manos

Al respecto, el congresista Guido Bellido de Podemos Perú dijo que el beneficio "son criterios que seguramente toma la Mesa Directiva”. “Los congresistas no vemos ese tema directamente (…) Yo, cuando me atiendo, voy en Cusco, pues”, apuntó Bellido.

El parlamentario Alex Flores de Perú Libre mencionó que no ha puesto a ningún beneficiario. “Bueno, yo no he puesto a ninguno. No, yo creo que eso sería abusar del privilegio, ¿no?”, sostuvo.

En tanto, su colega Américo Gonza también de Perú Libre señala que uso su seguro con atenciones ambulatorias. “Digamos que en menor medida. La verdad, solo en un caso de emergencia; creo que fui una vez. De ahí, otras consultas, pero más allá de eso, no”, justificó el legislador.

Eduardo Herrera, representante de la Defensoría Nacional de Anticorrupción, señaló que el alto costo del seguro privado de los congresistas, superior a 2.000 soles mensuales por persona, es una ofensa para los peruanos.

“Los congresistas no son niños de primaria; no pueden simplemente decir que la Mesa Directiva maneja todo y que ellos solo se benefician. Nos damos cuenta de que, por una sola persona, el Estado estaría pagando más de 2,000 soles mensuales únicamente en seguro privado. Esto representa una verdadera cachetada para millones de peruanos que enfrentan diariamente un sistema de salud colapsado”, expresó.