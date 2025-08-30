HOYSuscripcion LR Focus

¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral
¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     
Política

¡Evalúa postular para el 2026!: Morgan Quero revela sus intenciones con el partido de Nicanor Boluarte

El ministro de Educación evalúa la posibilidad de postularse a las elecciones generales de 2026, aunque aún no ha confirmado su candidatura. Actualmente, está vinculado al partido Ciudadanos por el Perú.

Ministro no descartó presentarse en la próximas elecciones 2026. Foto: composición LR
Ministro no descartó presentarse en la próximas elecciones 2026. Foto: composición LR

El ministro de Educación, Morgan Quero, reconoció públicamente que evalúa postular en las elecciones generales de 2026. Aunque evitó confirmar una candidatura, señaló que “en su momento se evaluará”, Quero actualmente está inscrito en el partido político Ciudadanos por el Perú, cuyo fundados es nada menos que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

La revelación despierta cuestionamientos sobre un eventual aprovechamiento de los recursos del Estado para construir una plataforma electoral. Como integrante del gabinete, Quero mantiene exposición pública constante, lo que podría traducirse en una ventaja política en un escenario donde la presidenta atraviesa altos niveles de desaprobación.

El ministro intentó defender su gestión al frente del sector Educación, asegurando que se encuentra enfocado en impulsar la reforma magisterial y mejorar las condiciones del sistema. Sin embargo, al mismo tiempo admitió que no descarta dar el salto a la arena electoral, lo que refuerza las sospechas sobre una estrategia de continuidad política del entorno de Boluarte.

