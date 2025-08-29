HOYSuscripcion LR Focus

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

En 'Sin guion', Palacios, cuestionó la denuncia interpuesta contra la actual fiscal de la Nación por no haber restituido en el cargo a Benavides.

Palacios cuestionó las denuncias constantes entre Benavides y Espinoza. Foto: composición LR
Palacios cuestionó las denuncias constantes entre Benavides y Espinoza. Foto: composición LR

Rosa María Palacios, en 'Sin guion', cuestionó la denuncia de Patricia Benavides contra la actual fiscal de la Nació, Delia Espinoza, y que impongan denuncias entre una y otra. Además, se refirió a que las denuncias contra Benavides solo llegan hasta la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

"Yo no sé cómo trabajan en esa junta de fiscales supremos. Ah, yo te denuncio, tú me denuncias. Es verdad que Patricia Benavides está denunciada ya en varias carpetas ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, pero esas carpetas o se archivan o no avanzan. Mientras que Delia Espinoza, también ya acusada varias veces, no es la primera vez, esas carpetas van más ligeritas. Es como la de Zoraida Ávalos, ¿no?

Lo increíble acá es que, como yo les he explicado varias veces, una de las imputaciones contra Patricia Benavides, que está acreditada en los chats, es que Patricia Benavides archiva un procedimiento contra 40 congresistas a cambio de que inhabiliten a Zoraida Ávalos, que también está sentada ahora en la misma junta de fiscales supremos", refirió.

PUEDES VER: César Sandoval anuncia su propio tren Lima-Chosica desde el MTC: "No serán con descarte de EE.UU"

Asimismo, Palacios criticó la defensa de los ministros hacia el hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor, quien fue allanado por la Fiscalía, por sus presuntos vínculos ilícitos con la presunta organización criminal que lideraría Juan José Santiváñez.

"Esta defensa colectiva y entregada y dedicada el día de ayer, todo el día y anteayer también de los ministros de Estado llama francamente la atención, porque a puede ser que el señor Nicanor Bolarte tenga un cogobierno con su hermana y no nos hemos enterado, ¿no? Los señores ministros hayan sido nominados por la presidenta de la República a salir a defender a su hermano. La señora presidente de la República y los ministros, de acuerdo a la Constitución tienen la obligación de cumplir las resoluciones judiciales", sostuvo.

