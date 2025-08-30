HOYSuscripcion LR Focus

Lo tratan como un presidente: Carlincatura expone cómo ministros juran lealtad ante el investigado

La Carlincatura de hoy retrata el poder que se ejerce desde las sombras y muestra a los ministros arrodillados y jurándole obediencia como si fuera el verdadero jefe de Estado.

Carlicatura de hoy expone a los ministros jurando lealtad al verdadero poder en las sombras. Foto: composición LR
Carlicatura de hoy expone a los ministros jurando lealtad al verdadero poder en las sombras. Foto: composición LR

La Carlincatura de hoy sábado 30 de agosto , retrata al verdadero poder detrás de Palacio. En la imagen, el personaje aparece con la banda presidencial mientras los ministros, arrodillados y con gesto sumiso, le juran fidelidad. El dibujo ironiza sobre el creciente protagonismo y la influencia del investigado en las decisiones del Ejecutivo y deja en evidencia un gabinete que actúa bajo su sombra.

La Carlincatura de hoy.

La Carlincatura de hoy.

