Lo tratan como un presidente: Carlincatura expone cómo ministros juran lealtad ante el investigado
La Carlincatura de hoy retrata el poder que se ejerce desde las sombras y muestra a los ministros arrodillados y jurándole obediencia como si fuera el verdadero jefe de Estado.
- Carlincatura del sábado 30 de agosto de 2025
- Carlincatura ironiza iniciativa de alcalde por querer construir caseta de seguridad en un parque
La Carlincatura de hoy sábado 30 de agosto , retrata al verdadero poder detrás de Palacio. En la imagen, el personaje aparece con la banda presidencial mientras los ministros, arrodillados y con gesto sumiso, le juran fidelidad. El dibujo ironiza sobre el creciente protagonismo y la influencia del investigado en las decisiones del Ejecutivo y deja en evidencia un gabinete que actúa bajo su sombra.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
La Carlincatura de hoy.