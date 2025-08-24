Esposo de congresista fujimorista es acusado de violencia, acoso y hostigamiento en despacho congresal

Todo habría sucedido en el despacho de Magally Santisteban, congresista de Fuerza Popular | Foto: Congreso.

El programa Panorama difundió este domingo un reportaje que revela serias denuncias contra Samuel Natanael Ordóñez Sosa, esposo de la congresista Magally Santisteban, de Fuerza Popular. Según testigos y extrabajadores de su despacho, Ordóñez habría ejercido violencia psicológica, hostigamiento laboral, acoso sexual y hasta difamación dentro del Congreso de la República.

De acuerdo con el reportaje, el esposo de la parlamentaria se presentó en el despacho oficial como si fuese el verdadero congresista. Excolaboradores aseguran que ordenaba, contrataba y despedía personal, además de exigir “lealtad” a los trabajadores. Incluso, habría llegado a amenazar con difundir información falsa a la prensa si no se cumplían sus exigencias.

Una de las denunciantes es Edith Lorenzo, asesora de la representante de Fuerza Popular, quien envió una carta notarial a Ordóñez exigiéndole que cese las agresiones, el hostigamiento y la difamación. Lorenzo sostuvo que el esposo de la parlamentaria colocó un cartel en la vía pública difamándola, lo que la llevó a formalizar la queja.

Por su parte, Roxana Dioses, excolaboradora del despacho, declaró que Ordóñez no solo ejercía presión sobre el equipo de trabajo, sino que también la acosó sexualmente. El programa dominical mostró capturas de conversaciones en las que el esposo de la congresista le enviaba mensajes insinuantes y comentarios de carácter personal.

Congresista también habría sido violentada por su esposo

Los testigos también indicaron que Ordóñez controlaba los movimientos de la congresista y pedía a los trabajadores informarle dónde estaba, con quién se reunía e incluso fotografías de sus actividades. En varios casos, sus celos lo llevaron a ordenar despidos de personal que consideraba una “amenaza” para su relación con Santisteban.

Consultada por el programa, la congresista Magally Santisteban negó que su esposo haya tomado decisiones en su despacho. Sin embargo, evitó responder directamente si lo reconocía como un agresor, limitándose a calificar las denuncias como “temas personales”.

El reportaje también reveló que el Poder Judicial dispuso medidas de protección para la parlamentaria, luego de que fuentes del Congreso confirmaran a Panorama que Santisteban también sería víctima de la conducta violenta de su pareja. Actualmente, Ordóñez tiene prohibido acercarse tanto al Parlamento como a su esposa. Consultado por sus descargos, el esposo de la representante del fujimorismo aseguró que se encontraba hospitalizado y que no podía responder a las consultas de los reporteros.