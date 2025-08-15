Martín Vizcarra no publicó un video desde el penal de Barbadillo: se trata de un montaje

¿Proselitismo desde las rejas? El día 14 de agosto de 2025, el Poder Judicial ordenó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente y figura principal del partido Perú Primero, Martín Vizcarra Cornejo, debido a las investigaciones en su contra por presuntamente haberse beneficiado con coimas que ascienden a más de S/ 2.300 millones durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. La Fiscalía apunta que este montó lo obtuvo durante la adjudicación de las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

Actualmente, Martín Vizcarra se encuentra recluido en el penal de Barbadillo junto a otros expresidentes, como Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, siendo junto a él más del 200% del aforo permitido en dicho centro penitenciario presidencial.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Facebook y TikTok. Foto: Capturas de pantalla

En este contexto, se ha viralizado por redes que supuestamente el candidato de Perú Primero ha publicado un video en sus cuentas oficiales por redes donde se muestra satíricamente limando las rejas de su celda. No obstante, se trata de un montaje.

"Martín Vizcarra publica su primer TikTok desde la prisión de Barbadillo", se lee en la descripción de los bulos difundidos. Hasta la publicación de esta verificación, el posteo más viral se halló en la red social de TikTok, que ha logrado recopilar 163.800 visualizaciones, 5.964 'me gusta', 641 comentarios y 4.666 veces compartido por otras redes sociales.

Video original fue publicado el 2024

Revisamos la cuenta principal de TikTok de Martín Vizcarra e iniciamos un barrido de sus publicaciones hasta julio de 2024. Encontramos que el video original presenta al expresidente cortando un pedazo de madera con una sierra especial, a lo que él explica que es para acortar la cabecera de su cama. Esta grabación fue lanzada a sus redes sociales el 25 de agosto de 2024. Las rejas que muestra el bulo fueron sobrepuestas, pues no aparecen en el original.

Diferencia entre el bulo y el video original. Foto: composición LR/captura de pantalla

Los usuarios que publicaron el video desinformativo indican ser difusores de actualidad social, política y tecnología, otros que fomentan noticias de "conciencia peruana". Sin embargo, encontramos que se publican memes fuera de contexto y en muchas ocasiones parcializadas y homófobas.

Conclusión

Martín Vizcarra, en efecto, se encuentra preso en Barbadillo, pero no ha grabado ningún video dentro para publicarlo en sus cuentas oficiales. El video donde se muestra a él detrás de unas rejas de dibujo fueron editadas por usuarios que realizan sátiras parcializadas sobre posturas políticas y, en algunos casos, incitación al odio. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

