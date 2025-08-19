Carlincatura retrata la ruptura de una coalición como símbolo de la inestabilidad política
La Carlincatura de hoy expone el quiebre de una alianza electoral como un retrato de la fragilidad de los pactos políticos en el país, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre y la gran cantidad de organizaciones políticas que irán a las elecciones 2026.
La Carlincatura de hoy 19 de agosto, retrata la reciente ruptura de una coalición electoral como metáfora de la inestabilidad que atraviesa la política peruana. Carlín, expone cómo las alianzas construidas con entusiasmo terminan resquebrajándose por obstáculos legales, intereses particulares y desconfianza mutua, lo cual deja en evidencia la debilidad estructural de los acuerdos entre partidos.
