Carlincatura retrata la ruptura de una coalición como símbolo de la inestabilidad política

La Carlincatura de hoy 19 de agosto, retrata la reciente ruptura de una coalición electoral como metáfora de la inestabilidad que atraviesa la política peruana. Carlín, expone cómo las alianzas construidas con entusiasmo terminan resquebrajándose por obstáculos legales, intereses particulares y desconfianza mutua, lo cual deja en evidencia la debilidad estructural de los acuerdos entre partidos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial