Rosa María Palacios en 'Sin guion', criticó a la comisión del congresista Alejandro Muñante y el comunicado que sacó su partido, Renovación Popular, rechazando las declaraciones José Domingo Pérez y rechazaron las imputaciones del fiscal señalando que "Renovación Popular no participó en elecciones 2011 ni 2014".

"Renovación Popular sacó un comunicado muy extraño donde rechaza las imputaciones de José Domingo Pérez (...) qué graciosos, de eso se trata de escribir nuevas narrativas (...) Solidaridad Nacional es un partido que se convierte en Renovación Popular, tienen la misma inscripción en el ROP, el mismo RUC, le cambiaron el nombre y color, eso se puede hacer. Pero, es exactamente el mismo partido, que el señor Luna está investigado, por supuesto, pero que Renovación Popular está investigado no cabe duda", sostuvo la periodista.

Asimismo, Palacios se refirió a lo dicho por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, quien rechazó las declaraciones en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la presidenta de la República, quien dijo que la CIDH no debe violar la autonomía del Perú por pedir inaplicar la ley de amnistía que favorece a policías y militares.

"Si tú soberanamente firmas un tratado no hay una violación de la soberanía (...) Por eso la dra. Tello habla con razón, cuando no encuentran justicia en el Perú, en el Perú muy muy seguido no encontramos justicia. Los casos peruanos son los que más llenan la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Fujimori nos los quitó, a eso quiere volver Dina Boluarte para proteger a los que Fujimori protegió con una ley de amnistía en 1995, exactamente igual, el mismo libreto, esta vez con una respuesta mucho más firme creo yo", señaló Palacios.