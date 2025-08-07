HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa
Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa     Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa     Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa     
Política

Ministro del Interior admite que faltan más chalecos antibalas para la PNP

Carlos Malaver justificó la ausencia responsabilizando a gobiernos anteriores. "Es la realidad que hemos heredado", dijo.

El titular del Interior justificó la ausencia culpando a gobiernos anteriores. Foto: Mininter
El titular del Interior justificó la ausencia culpando a gobiernos anteriores. Foto: Mininter

El ministro del Interior, Carlos Malaver, admitió que la Policía Nacional del Perú (PNP) enfrenta un déficit significativo de chalecos antibalas y justificó ello argumentando que es un problema que viene de gobiernos anteriores. Informó que, desde la gestión anterior, se inició el proceso de adquisición de más de 3 000 chalecos, sin embargo, el mismo se ha visto retrasado por el marco normativo y también porque se detectó documentación fraudulenta presentada por los proveedores.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Es la realidad que hemos heredado de gobiernos anteriores. El año pasado hicimos un proceso para la adquisición de más de 3 mil de estos implementos, pero el proceso se cayó porque los proveedores presentaron documentación fraudulenta. Así lo exige la ley: debemos cumplir con el marco normativo”, dijo a la prensa.

PUEDES VER: Tensión limítrofe entre Perú y Colombia: captan avión colombiano sobrevolando el distrito de Santa Rosa

lr.pe

Asimismo, aseguró que se ha iniciado una nueva gestión de compra desde la Región Policial Lima. Además, adelantó una contribución proveniente de China: una donación de aproximadamente 4 000 chalecos antibalas, que se espera lleguen antes de fin de año. De esta manera, según Malaver, la PNP tendría 7 000 chalecos disponibles hacia diciembre, aunque reconoció que esta cifra “no es suficiente".

“De aquí a diciembre esperamos contar con unos 7 mil chalecos. Sabemos que no es suficiente, pero es parte de la estrategia para cerrar brechas de protección en la Policía”, dijo.

PUEDES VER: Ejército del Perú llega a Isla Santa Rosa para colocar banderas peruanas en medio de tensión limítrofe con Colombia

lr.pe

Falta de chalecos antibalas pese a compra de autos de lujo

Esta falta de chalecos se da aún cuando el Ministerio del Interior adquirió 168 autos de lujo marca Audi y Toyota para los altos mandos de la PNP por un monto total de S/17.3 millones. Sin embargo, este monto no estaba previsto en el presupuesto 2025 que presentó el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, ante el Congreso, según reveló el dominical Punto Final. Para ello, el Ministerio del Interior quitó el financiamiento para las pensiones, partidas sensibles y remuneraciones a miembros de la PNP.

De acuerdo con el reportaje periodístico, la adquisición no pasó por el Sistema Nacional de Inversión Pública y no se presentó una ficha técnica que evalúe la pertinencia del gasto. Precisamente, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la PNP omitió este requisito tras argumentar que no se trataba de una inversión pública a pesar de su alto momento de gasto.

Notas relacionadas
Víctor Zanabria se burla de cuestionamientos a la compra de autos Audi y Toyota para la PNP: "¿Vengo en bicicleta?"

Víctor Zanabria se burla de cuestionamientos a la compra de autos Audi y Toyota para la PNP: "¿Vengo en bicicleta?"

LEER MÁS
Ministerio del Interior compró 168 vehículos de lujo, pero quitó financiamiento a sueldos y pensiones de la PNP

Ministerio del Interior compró 168 vehículos de lujo, pero quitó financiamiento a sueldos y pensiones de la PNP

LEER MÁS
Ministro del Interior evita responder sobre chaleco antibalas de policía asesinado en La Victoria: "Le digo mañana"

Ministro del Interior evita responder sobre chaleco antibalas de policía asesinado en La Victoria: "Le digo mañana"

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

LEER MÁS
Dina Boluarte responde a Gustavo Petro por tensión limítrofe en Santa Rosa: "No hay nada pendiente con Colombia"

Dina Boluarte responde a Gustavo Petro por tensión limítrofe en Santa Rosa: "No hay nada pendiente con Colombia"

LEER MÁS
Solidaridad Nacional y Renovación Popular son lo mismo: cambio de nombre no borra vínculos con aportes ilícitos ni antecedentes

Solidaridad Nacional y Renovación Popular son lo mismo: cambio de nombre no borra vínculos con aportes ilícitos ni antecedentes

LEER MÁS
Fuerza Popular mantiene su liderazgo en el Congreso: liderará comisiones clave en el último año unicameral

Fuerza Popular mantiene su liderazgo en el Congreso: liderará comisiones clave en el último año unicameral

LEER MÁS
Fiscalía acusa a Humberto Abanto y otros de presuntamente direccionar arbitrajes para favorecer a Odebrecht

Fiscalía acusa a Humberto Abanto y otros de presuntamente direccionar arbitrajes para favorecer a Odebrecht

LEER MÁS
Ministerio de Educación anula contrato de profesor por mostrar pésimas condiciones de estudio de niños en comunidades amazónicas

Ministerio de Educación anula contrato de profesor por mostrar pésimas condiciones de estudio de niños en comunidades amazónicas

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota