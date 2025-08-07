Ministro del Interior admite que faltan más chalecos antibalas para la PNP

El ministro del Interior, Carlos Malaver, admitió que la Policía Nacional del Perú (PNP) enfrenta un déficit significativo de chalecos antibalas y justificó ello argumentando que es un problema que viene de gobiernos anteriores. Informó que, desde la gestión anterior, se inició el proceso de adquisición de más de 3 000 chalecos, sin embargo, el mismo se ha visto retrasado por el marco normativo y también porque se detectó documentación fraudulenta presentada por los proveedores.

"Es la realidad que hemos heredado de gobiernos anteriores. El año pasado hicimos un proceso para la adquisición de más de 3 mil de estos implementos, pero el proceso se cayó porque los proveedores presentaron documentación fraudulenta. Así lo exige la ley: debemos cumplir con el marco normativo”, dijo a la prensa.

Asimismo, aseguró que se ha iniciado una nueva gestión de compra desde la Región Policial Lima. Además, adelantó una contribución proveniente de China: una donación de aproximadamente 4 000 chalecos antibalas, que se espera lleguen antes de fin de año. De esta manera, según Malaver, la PNP tendría 7 000 chalecos disponibles hacia diciembre, aunque reconoció que esta cifra “no es suficiente".

“De aquí a diciembre esperamos contar con unos 7 mil chalecos. Sabemos que no es suficiente, pero es parte de la estrategia para cerrar brechas de protección en la Policía”, dijo.

PUEDES VER: Ejército del Perú llega a Isla Santa Rosa para colocar banderas peruanas en medio de tensión limítrofe con Colombia

Falta de chalecos antibalas pese a compra de autos de lujo

Esta falta de chalecos se da aún cuando el Ministerio del Interior adquirió 168 autos de lujo marca Audi y Toyota para los altos mandos de la PNP por un monto total de S/17.3 millones. Sin embargo, este monto no estaba previsto en el presupuesto 2025 que presentó el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, ante el Congreso, según reveló el dominical Punto Final. Para ello, el Ministerio del Interior quitó el financiamiento para las pensiones, partidas sensibles y remuneraciones a miembros de la PNP.

De acuerdo con el reportaje periodístico, la adquisición no pasó por el Sistema Nacional de Inversión Pública y no se presentó una ficha técnica que evalúe la pertinencia del gasto. Precisamente, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la PNP omitió este requisito tras argumentar que no se trataba de una inversión pública a pesar de su alto momento de gasto.