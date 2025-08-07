Gustavo Gorriti tras amenaza de Alejandro Muñante de llevarlo por la fuerza al Congreso: "Será el mayor galardón"
En 'Del hecho al dicho', el periodista arremetió contra el congresista que preside la comisión que investiga el acuerdo con Odebrecht y criticó que amenace con llevarlo a declarar al Congreso por la fuerza.
El periodista Gustavo Gorriti declaró en una entrevista para 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha y rechazó amenazas del congresista Alejandro Muñante, quien anticipó uso de la fuerza para llevar al periodista a declarar en la comisión que él preside que investiga el acuerdo con la empresa brasilera Odebrecht. Además, Gorriti dijo que de ocurrir eso, sería su mayor logro.
"Si llego al Congreso esposado ese será mi mayor galardón en la lucha y defensa de la libertad de prensa. Y creo que adquirirá ese contenido simbólico tanto a nivel nacional como internacional. Y por supuesto que en caso de llegar ahí lo único que declararé es el repudio y rechazo y denunciaré la desvergüenza de esa comisión, de su patético presidente.
Como hice notar desde la primera carta que envié, los más profundos conflictos de intereses que lo descalifican para llevar una buena investigación, y luego no declararé nada más", sostuvo.
Asimismo, Gorriti se refirió al comunicado de Renovación Popular, partido de Rafael López Aliaga, que emitió un comunicado negando que tengan investigaciones en contra y que pertenecerían a Solidaridad Nacional. Sin embargo, el periodista sostiene que ambas organizaciones son lo mismo de fondo, lo único que cambió fue su nombre y color.
"Es Solidaridad Nacional, hay fotos de RLA como candidato, y fotos con los candidatos que tuvo, uno de los cuales es alias Maelo, y hay fotos del propio Muñante, sonriendo con su número 10 con Solidaridad Nacional. Es la misma organización, solo cambio de nombre y color. Es el mismo registro y demás. Ese partido es el que está investigado en el caso Lava Jato y el caso ahora de la comisión que Muñante preside quiere precisamente hacer una investigación obviamente destructiva para favorecerse", puntualizó.