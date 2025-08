Exalcalde de la isla Santa Rosa exige la presencia de Dina Boluarte en la zona: "Que vea las necesidades que tenemos"

En medio de la controversia diplomática generada por los cuestionamientos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la soberanía de la isla Santa Rosa, el exalcalde, Iván Yovera, exigió a la presidenta Dina Boluarte a visitar la zona. Afirmó que su presencia es urgente para que conozca de primera mano las necesidades que enfrenta esta comunidad fronteriza.

"Hice un llamado a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a que visite Santa Rosa, que venga personalmente, incluso a entregarnos nuestra ley de creación, que ella misma firmó después de la aprobación del Congreso. Hasta ahora no hemos tenido esa respuesta de la presidenta. Nosotros acá le esperamos para que vea directamente las necesidades que tenemos y ella pueda palpar nuestra realidad y nosotros poder expresar directamente las necesidades de esta zona fronteriza", comentó.

Santa Rosa, ubicada frente a las ciudades de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil), fue reconocida como distrito por el Congreso de la República en el pasado mes de junio y promulgado recientemente el 3 de julio de este año. Sin embargo, aún no cuenta con autoridades oficiales ni un comité transitorio que asegure su administración. Según Yovera, la ausencia de medidas concretas tras la promulgación de la ley de creación ha dejado a la población en una situación de abandono.

El exalcalde lamentó que haya tenido que estallar un conflicto internacional para que Santa Rosa reciba atención mediática y política. Recordó, además, que el Congreso aprobó el año pasado una moción para que el Consejo de Ministros sesione de forma descentralizada en la isla, pero hasta el momento esta promesa no se ha cumplido.

"El año pasado, justo por ese incidente con Colombia, la congresista Karol Paredes sacó una moción y se aprobó en el Congreso para que vengan a una sesión de Consejos de Ministros justamente aquí en Santa Rosa, para ver todas las falencias y necesidades de nuestra localidad, pero nunca se hizo. Y eso también quisiera hacer un llamado que se cumpla con esa moción (...) Que sea una sesión descentralizada del Consejo de Ministros en Santa Rosa", dijo.

Exalcalde señala la carencia estructural en la isla Santa Rosa

En la misma línea, Iván Yovera detalló que los servicios básicos siguen siendo un pendiente histórico en Santa Rosa. A pesar de encontrarse en una zona estratégica de triple frontera, la localidad carece de agua potable, sistema de alcantarillado, infraestructura educativa adecuada y un centro de salud con condiciones óptimas.

"Las fronteras siempre hemos sido abandonadas (...) En Santa Rosa, la verdad, no tenemos los servicios básicos como es el agua y el desagüe. Tenemos un centro de salud que es precario. Nuestro colegio ya ha sobrepasado la capacidad estudiantil, necesitamos un nuevo colegio. Nuestras pistas y veredas ya están deterioradas, tienen más de 20 años de construcción. No tenemos un embarcadero, no tenemos un mercado", precisó.

La precaria situación ha llevado a que muchos habitantes crucen diariamente la frontera para acceder a servicios médicos en Tabatinga o para que sus hijos estudien en Leticia. El colegio de Santa Rosa ya no tiene la capacidad para recibir a todos los estudiantes, lo que obliga a muchas familias a buscar alternativas en el extranjero.

"Siempre han derivado, la red de salud ha derivado a Santa Rosa para que sean eh atendidos eh en Tabatinga. Ahora existe, pues, la red del SIS, y todo ese tema, ya vienen las avionetas y se llevan a las personas a la capital de la región Loreto. (...) Ahora mismo hay algunas personas que cruzan al otro lado para ser atendidas, dado que Santa Rosa no está implementado como debe ser (...) El actual colegio que tenemos ya no tiene casi esa capacidad de albergar a todos los estudiantes de la jurisdicción, y pues también de aquí en la localidad hay varios alumnos o peruanos, niños peruanos que van a estudiar en Leticia, van a estudiar en Tabatinga"

Si bien la creación del distrito representa una oportunidad para ejecutar proyectos desde la propia jurisdicción, aún no se han dado los pasos administrativos necesarios. No se ha instalado el comité de transición y los pobladores temen que, sin una gestión clara, las necesidades continúen postergándose.

"La Municipalidad Provincial de Ramón Castilla debería conformar un comité transitorio hasta la elección de nuevas autoridades, cosa que hasta ahora no lo ha hecho el alcalde provincial, no han venido a conformar ese comité, y ahora con esta declaración del presidente Petro nos agarra prácticamente sin cabeza. Estamos prácticamente a la deriva nosotros", declaró.

Realidad económica y abandono en la frontera

Durante años, la economía en Santa Rosa se desarrolló bajo una dinámica dominada por monedas extranjeras. La circulación del sol peruano era mínima frente al peso colombiano y el real brasileño, situación que comenzó a revertirse con la mejora de los servicios eléctricos y el impulso de pequeños emprendimientos locales.

"El sol era escaso, pero con el transcurrir el tiempo, gracias al trabajo de nosotros, las autoridades locales de este pueblo fronterizo, hemos ido mejorando algunas condiciones de la población y dado así que logramos gestionar la energía veinticuatro horas. Desde allí, este, Santa Rosa ha ido creciendo, ha ido instaurándose hospedajes o en restaurantes, poniendo más comercio. Esto ya hace que la dinámica económica eh de la moneda del sol peruano vaya surgiendo, se vaya imponiendo arriba del peso colombiano y del real brasilero. Ahora sí, en nuestra localidad funciona el sol, pero no con todo el peso que debería tener.

Pese a estos avances, el abandono histórico del Estado ha generado profundas brechas. La falta de infraestructura como embarcaderos, pistas o mercados refleja una desatención persistente a las zonas fronterizas.