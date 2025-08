“El abandono es total”: exalcalde denuncia ausencia del Estado en Santa Rosa tras convertirse en distrito

Iván Yovera, exalcalde del centro poblado Santa Rosa, quedó fuera del cargo tras la publicación de la Ley que dio origen al nuevo distrito. Desde entonces denuncia que no existe autoridad electa ni acciones estatales reales en la zona.

En una entrevista para La República, la exautoridad advierte que la declaratoria no ha traído presencia real del Estado. “El abandono es total. Aquí seguimos como siempre, olvidados”, sostuvo.

La Ley de creación del distrito fue aprobada el 11 de junio de 2025 por el Congreso y publicada el 3 de julio en El Peruano. Al día siguiente, una comisión de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla, llegó a su despacho para destituir a Iván Yovera y la administración quedó a cargo de Julio César Kahn Noriega, alcalde del municipio mencionado.

Yovera recordó que, en 2024, tras una polémica diplomática con Colombia, el Gobierno prometió reforzar su presencia estatal. Sin embargo, asegura que la situación sigue igual o peor. “Nosotros siempre hemos sido peruanos, pero el abandono es total. Nunca han venido a preguntarnos qué nos falta. Nunca”, declaró para La República.

Agua escasa y cara

Una de las principales carencias sigue siendo el acceso al agua potable. Pese a que el distrito de Santa Rosa cuenta con una planta de tratamiento instalada durante el segundo gobierno de Alan García, esta solo abastece al 30 % de más de 3 mil habitantes. El resto de los ciudadanos se ven obligados a consumir agua de lluvia, del río Amazonas o comprarla a una ONG local que ha instalado su propia planta.

Además, muchos residentes compran agua de mesa en Leticia, Colombia, ya sea en botellas o en sachets. El costo de una botella de 5 litros bordea los 4 a 5 soles, lo que representa un gasto diario considerable para familias que consumen entre 10 y 15 litros al día.

“La población sufrimos por falta de agua”, advirtió el exalcalde Iván Yovera.

Centro de salud precario

El único establecimiento de salud en Isla es de material noble, pero no está equipado, según señaló Yovera. “Las condiciones son precarias. Actualmente dan referencias cuando se necesita atención médica. La mayoría de personas vamos a Tabatinga, en Brasil, ya que es más rápida la atención y eficiente”, indicó.

Ante ello, relató que el gobernador regional de Loreto debería acudir a Santa Rosa con el presupuesto del proyecto ya establecido. “Ahora sí tuviese los cojones de venir y decir, aquí está el presupuesto para el centro de salud, estaríamos contentos", sostuvo.

Colegio desbordado

El único colegio del distrito Santa Rosa que incluye los niveles inicial, primaria y secundaria fue reconstruido hace siete años. Hoy ya no da abasto a más estudiantes. “La capacidad ya no alcanza para los estudios. Se necesita una ampliación", señaló el exalcalde.

Santa Rosa sin puerto

La falta de un puerto o muelle adecuado sigue limitando el desarrollo de Santa Rosa. Iván Yovera dio a conocer que las embarcaciones grandes atracan directamente en la orilla del río y las pequeñas en balsas.

“Todas las embarcaciones llegan a unas balsas y las grandes llegan a la orilla del río. El proyecto del embarcadero, un muelle fronterizo, está en el Ministerio de Transportes con CUI, estancado desde hace 10 años", enfatizó.

Puestos de vigilancia precarios

Aunque Santa Rosa cuenta con presencia de la Marina, el Ejército y la Policía Nacional del Perú, las instalaciones son deficientes. “Lamentablemente los puestos de vigilancia son de material noble, internamente son un desastre, dan pena. No están en condiciones", expresó Yovera.

Comité transitorio y elecciones pendientes

El exalcalde recordó que la Ley exige la conformación de un comité transitorio de representantes vecinales, pero hasta ahora no se ha instalado. “La recomendación es llamar a la población para que se conforme el comité transitorio", indicó.

“Nos han dejado solos”

La población sigue acudiendo a Yovera, aunque ya no es autoridad, por respuestas tras las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

La exautoridad señaló que los ciudadanos le preguntan "¿qué pasará?" o "¿qué hay que hacer?". Ya que se encuentran preocupados. “Lamentablemente, yo no estoy en el cargo y no puedo hacer mucho. Yo les digo que ya no soy autoridad y no puedo actuar como tal, pero sí los puedo acompañar", declaró.

Llamado a Dina Boluarte

Yovera insistió en que la presidenta debe visitar el distrito de Santa Rosa, pero no de forma simbólica. “Volver a hacerle un llamado a la presidenta que venga y que haga presencia, pero que no venga con las manos vacías. Que venga con sus ministros y con los proyectos que tenemos pendientes para mejorar las condiciones de los ciudadanos”, afirmó.

También criticó al gobernador René Chávez Silvano por no haber priorizado a Santa Rosa. “Me da coraje ver al gobernador regional de Loreto que invierte en otras provincias, pero aquí en la frontera solo invirtió en el tecnológico. Se comprometió con el embarcadero, las pistas, el centro de salud y la mejora del agua, pero no lo ha hecho", finalizó.

Santa Rosa, ubicada en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, pertenece a la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en Loreto. Aunque existe un convenio para implementar vuelos fronterizos entre Iquitos y Leticia; Colombia, estos aún no se concretan. Actualmente, el acceso se realiza principalmente por vía fluvial, en un viaje de 15 a 20 horas desde Iquitos o en avioneta hasta Caballococha, seguido de un recorrido adicional de 2 a 3 horas por río.