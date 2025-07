Rosa María Palacios a Dina Boluarte por críticas a Bolivia: "Eso sería mirar la paja en el ojo ajeno"

En la reciente edición de 'Sin guion', Rosa María Palacios criticó a Dina Boluarte por mencionar durante su reciente mensaje a la nación que Bolivia era un Estado fallido, a lo que el mandatario de dicho país, Luis Arce, respondió con rechazo y lo calificó como inadmisible. Palacios comentó que, aunque Elmer Schialer, canciller de Perú, trató de minimizar lo dicho por Boluarte, no existe justificación para el caso.

"El canciller ha tratado de minimizar el incidente, pero no puede minimizarlo porque fue bien insultante por parte de Dina Boluarte y como decían varios ayer, el estado boliviano no es un estado fallido. Nos puede parecer su gobierno sí lleno de complicaciones, pero eso sería mirar, pues, la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y no mirar lo que está pasando acá", comentó.

La periodista señaló que el hecho de que Arce haya llamado a la encargada de negocios en Lima para que viaje a La Paz, significa una señal de protesta.

"El mandatario Luis Arce ha dicho, con toda claridad, que considera que las palabras de Dina Boluarte sobre que Bolivia es un estado fallido, no representan el interés del pueblo peruano y ha llamado a la encargada de negocios en Lima para que vaya a La Paz en consulta, que es lo que se hace normalmente para expresar una protesta", indicó.

Sobre el silencio de Dina Boluarte ante alerta de tsunami

Rosa María Palacios también se pronunció sobre el silencio de Dina Boluarte ante la alerta de tsunami. Enfatizó en las acciones de los presidentes Gabriel Boric y Gustavo Petro, de Chile y Colombia, respectivamente, fueron rápidas mostrando su liderazgo. En contraste del Gobierno, que se pronunció tras 12 horas de anunciada llegada de la cadena de olas al litoral peruano.

"Los presidentes de Chile y de Colombia tuvieron un enorme liderazgo todo el día de ayer, incluso desde la noche anterior, desde la noche del miércoles. Pero nuestra presidente estuvo calladita y 12 horas, ¿no es cierto?, del anuncio del tsunami, después soltaron algunos tweets, algunas cositas, así bien, tranquila. Con ella no era la cosa", señaló.