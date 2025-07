El expresidente Ollanta Humala se pronunció desde el penal de Barbadillo y aseguró estar "secuestrado". Por medio de una columna de opinión publicada en este medio, el exmandatario indicó que su encarcelamiento es "ilegal y arbitrario".

El hecho al cual hace referencia Humala, se desarrolló el 15 de abril último cuando el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, condenó a 15 años de prisión efectiva al expresidente y su esposa Nadine Heredia, al encontrarlos responsables, en calidad de coautores, del delito de lavado de activos agravado, por el caso de los aportes de dinero a las campañas electorales del 2006 y 2011. En adelanto de fallo, el tribunal dispuso la ejecución inmediata de la pena, es decir, el internamiento de los sentenciados (Ollanta Humala, Nadine Heredia e Ilan Heredia).

Por ello, Humala fue recluido en el penal de Barbadillo. Los hermanos Heredia no fueron capturados Nadine consiguió asilo político en Brasil, mientras que, a la fecha, se desconoce el paradero de Ilan.

El exmandatario calificó de "ilegal" su encarcelamiento. "Los mismos jueces convocaron una nueva audiencia el 29 de abril, en la que, según anunciaron, se daría lectura a la sentencia. Sin embargo, yo ya me encontraba privado de libertad sin ninguna base legal. Durante esta audiencia se realizó la lectura parcial de una sentencia que aún no estaba redactada en su totalidad, incumpliendo nuevamente las exigencias del Código Procesal Penal y de la Constitución. Este hecho es comprobable mediante la hora y la fecha registrada en las firmas digitales de esta sentencia ilegal: las 8:00 p. m. del 2 de mayo, día que había sido declarado no laborable. Es decir, más de dos semanas después de mi encarcelamiento ilegal y arbitrario, y más de 72 horas después de la supuesta lectura íntegra de una sentencia que, en ese momento, no existía", manifestó.

"Estoy secuestrado en el penal de Barbadillo desde hace más de tres meses. Fui encarcelado de forma arbitraria por disposición ilegal de los jueces Nayko Coronado Salazar, Juana Caballero García y Max Vengoa Valdiglesias, quienes ordenaron mi detención sin permitirme conocer las razones de una sentencia condenatoria que no existía. (...) Mi encarcelamiento ilegal constituye una flagrante violación al debido proceso y configura un secuestro por parte del Estado", agregó.

Ollanta Humala y Nadine Heredia: ¿Qué dijo el juzgado sobre su caso?

Durante el adelanto del fallo, Coronado determinó que las declaraciones de los testigos, quienes indicaron que Nadine Heredia acudía a la embajada de Venezuela para recibir montos de dinero en dólares dentro de maletas y/o mochilas para la campaña electoral del 2006. "Este dinero, desde nuestra perspectiva probatoria, hay una procedencia ilícita", enfatizó.

En esa misma línea, sostuvo que, durante el juicio oral que se extendió por más de tres años, se presentaron 57 testigos que negaron haber aportado a las campañas presidenciales de 2006 y 2011. Asimismo, agregó que Nadine Heredia suscribió contratos falsos con la empresa Apoyo Total; esta afirmación se sustentó en el registro de los depósitos bancarios realizados a la cuenta de Heredia durante la campaña presidencial de 2006.

Del mismo modo, el juzgado determinó que el Partido Nacionalista recibió US$3 millones para la campaña presidencial de 2011. Además, los magistrados señalaron que, aunque en Brasil se anularon los procesos contra varios investigados, ello no elimina la ilicitud del dinero recibido por la organización política.