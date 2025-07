Jaime Chincha sobre ataque de Dina Boluarte a la Corte IDH: "Sabe que en algún momento la Corte va a llegar a ella"

Jaime Chincha, en una nueva edición de Del Hecho al Dicho, criticó a la presidenta Dina Boluarte, quien atacó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la ley de amnistía a favor de policías y militares procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000, en la época del conflicto armado interno.

En ese contexto, Chincha recordó que la jefa de Estado es investigada por las muertes en protestas durante el inicio de su Gobierno en diciembre del 2022 y aseveró que el rechazo de la mandataria a la recomendación de la Corte IDH de frenar la promulgación de la ley, se debe a que ella "sabe que en algún momento la Corte va a llegar a ella".

"Hace eso con la Corte IDH, desconociendo la Comisión Interamericana (…) se está pareciendo mucho a Maduro. Ella sabe que algún día la Corte IDH va a tener que resolver respecto a los crímenes que se cometieron en su Gobierno al comenzar su mandato. Ella sabe que, en algún momento, la Corte va a llegar a ella. Entonces, endurece su discurso para congraciarse más con el pacto que gobierna, le da en la yema del gusto a ese grupo", enfatizó.

En esa misma línea, el periodista condenó a los grupos terroristas culpables del conflicto armado interno y también apuntó contra las fuerzas de orden por los abusos cometidos.

"Sendero Luminoso y el MRTA malditos sean, son los principales culpables de esa guerra interna, pero el ejército y la policía también cometieron abusos y lo que hace la ley de amnistía es borrar esos abusos. Y eso que hace es porque es mala, no le importa nada más que soldar y blindar la alianza con esos líderes que tienen parlamentarios, muchos de ellos acusados de corrupción y de otros delitos", resaltó.

En contexto, la Corte IDH solicitó al Estado peruano frenar el proceso de promulgación de la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso y, en caso no se obedezca el mandato, a las instancias judiciales a no aplicar a norma. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte retó a la máxima instancia internacional de derechos humanos y mencionó que no acatarían la orden.

Jaime Chincha sobre Dina Boluarte: "Lo que está haciendo es una maldad"

En otro momento, el conductor cuestionó la actitud de Dina Boluarte ante el ente internacional y la calificó como "mala" debido a que estaría borrando la memoria de las familias de las víctimas que piden justicia por los abusos cometidos.

"Lo que está haciendo es una maldad, porque se pasa por encima y borra de la memoria colectiva las violaciones a los derechos humanos que se cometieron. Está pasando por encima de las familias de las víctimas de grupos armados que cometieron abusos contra poblaciones civiles, indefensas, que no eran terroristas", destacó.