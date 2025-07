Juliana Oxenford, Rosa María Palacios y Jaime Chincha rechazaron el mensaje a la nación por Fiestas Patrias de Dina Boluarte. Principalmente, cuestionaron que la jefa de Estado no haya hecho "mea culpa" por las muertes en protestas, sino que al contrario se dedicó a "terruquear" y presentarse como la "heroína".

Rosa María Palacios resaltó que la presidenta se ha presentado como alguien que salvó al Perú y olvidó que ella era parte de ese gobierno golpista que tanto critica. "En los primeros minutos del discurso de Dina Boluarte han tratado de crear una narrativa en la cual ella es una heroína y él (Pedro Castillo) es en realidad un victimario. Ella narra una epopeya donde ella es una heroína que se ha alzado contra las fuerzas del mal. En ningún momento ella dice que era militante de Perú Libre, tesorera y elegida por Vladimir Cerrón. En su campaña ella hablaba del cambio de Constitución. Cambia de discurso días antes del golpe de Estado. Es una cosa inentendible esa epopeya que lee. Eso generó 50 muertos que no reconoce", enfatizó.

En tanto, Juliana Oxenford anotó que no se ha disculpado por lo sucedido durante las manifestaciones cuando ella tomó el mandato: "No hay mea culpa, no hay ningún tipo de acto de contrición. Ella es la capitana Marvel. No recuerda que abrazaba un ideario socialista leninista, pro Chávez".

De la misma forma, Jaime Chincha lamentó que Boluarte haya acudido nuevamente a la narrativa del "terruqueo". "Ha terruqueado. Ha vuelto a terruquear y ha entrado con la pata en alto", dijo.

"Se adjudicó grande sobras como suyas"

En otro momento, comentaron acerca delas obras que la jefa de Estado comentó durante su discurso. "Se adjudica cosas, grande sobras de infraestructura como el nuevo aeropuerto, el puerto de chancay ...como si fueran obras suyas", mencionó Jaime Chincha.

"Todo el tema de la estabilidad económica. Los números son muy buenos, pero eso es obra del BCR. Una entidad que ha defendido su autonomía. Luego se manda un cuentazo de como ella ha bajado el déficit fiscal. Ellos se deben matar de la risa. Ese es un cuentazo y el cuentazo de la inseguridad ciudadana... un millón de operativos, 13 mil bandas desactiva. Discúlpenme, pero qué está consumiendo esta señora o quien le redacta el discurso. Tenemos paros de choferes porque los están matando", agregó Rosa María Palacio.