Gino Ríos reaparece y desmerece sentencia de violencia familiar en su contra: “No hay delito”

Gino Ríos insistió en que la sentencia en su contra es civil y no penal. Foto: composición LR

Gino Ríos, presidente de la Junta Nacional de Justicia, declaró por primera vez tras las acusaciones en su contra por haber llegado al cargo, pese a contar con una sentencia de violencia familiar en su contra. En entrevista a Canal N, lejos de mostrar arrepentimiento o hacer mea culpa, se dedicó a minimizar la acusación presentada por su exesposa e insistió en que "no hay delito" y que es una sentencia civil mas no penal.

Respecto a la idoneidad moral exigida por la Ley orgánica de la JNJ aseguró que sí la tiene. "La ética tiene que estar contenida en la norma legal. No puede ser la ética que se le ocurra a uno a otro o a un pequeño grupo de personas. Para evitar distorsiones, la ley tiene que recoger el criterio ético que el legislador considere. En este caso, lo que ha hecho el reglamento de las bases del concurso considerar la idoneidad desde el punto de vista personal, profesional, social y familiar. Y las cumplí", dijo.

"Un hecho que ha ocurrido en el 2004 y que terminó en el 2011 con una sentencia con la que no estuve de acuerdo, pero acaté porque prefiero la armonía familiar de mis hijos. Hay autoridades que no acatan o que no cumplen", agregó.

Posteriormente, procedió a victimizarse alegando que no se debería juzgar a una persona por un acto de hace mucho tiempo. "Pregunto a todos: ¿Un ser humano puede ser juzgado, valorado éticamente por un hecho que ocurrió hace 21 años sin considerar el tiempo transcurrido y su evolución personal? ¿Podemos satanizar y etiquetar a una persona por un hecho de hace años? Hay que considerar la evolución de una persona que, a partir de un hecho, aprendió", indicó.

Asimismo, informó que nunca pensó en dejar el cargo ante la ola de cuestionamientos, pues considera que es un momento para demostrar la unidad de la institución que lidera.

Fiscalía ya investiga el caso

Luego de que se conociera que el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, asumió el cargo a pesar de que cuenta con una sentencia condenatoria emitida por el Poder Judicial en 2011 por violencia familiar debido al maltrato psicológico contra su exesposa, el Área de Enriquecimiento ilícito y Denuncias Constitucionales de Fiscalía acudió a la sede de la Defensoría del Pueblo el último martes 22 de julio, para realizar diligencias en la Comisión Especial con el fin de obtener información sobre la designación de Ríos como miembro de la JNJ, desde las 4:30 p.m, según informaron fuentes de La República.

Las pesquisas que realiza la Fiscalía se tratarían de "diligencias previas" para analizar en qué circunstancias se dio la designación de Ríos. La mencionada Comisión liderada por Josué Gutiérrez funciona dentro de la misma Defensoría del Pueblo.

Para asumir como el presidente de la JNJ, Ríos Patio superó la evaluación previa sin que su condena fuera analizada o cuestionada seriamente durante la entrevista final en la Comisión Especial. De acuerdo con el dominical Cuarto Poder, quien dirigió la entrevista como parte del proceso de selección al titular de la entidad fue el expresidente del Poder Judicial, Javier Arévalo.