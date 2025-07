Defensoría del Pueblo se lava las manos y respalda elección irregular de Gino Rios como integrante de la JNJ

La Defensoría del Pueblo se deslindó de los recientes cuestionamientos contra Gino Ríos Patio, presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por su designación en dicho organismo a pesar de contar con una sentencia por violencia familiar. La institución, encabezada por Josué Gutiérrez, aseguró que el proceso de selección se llevó a cabo conforme a la ley y que se cumplieron todos los requisitos establecidos.

"Respaldamos el trabajo desarrollado por la Comisión Especial encargada de seleccionar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Rechazamos cualquier intento de distorsionar los hechos o debilitar un proceso que fue público, riguroso y ajustado al marco constitucional. En respuesta a una solicitud pública del abogado personal de la fiscal de la Nación, integrantes de su despacho acudieron a la Secretaría Técnica Especializada para requerir información sobre la etapa de selección, en particular respecto al postulante Gino Ríos Patio. (…) La Secretaría Técnica Especializada actuó conforme a derecho, respetando procedimientos, plazos y criterios del concurso, garantizando el debido proceso, la transparencia y la seguridad jurídica en la elección de los miembros de la JNJ", señalaron en una publicación en X (antes Twitter).

Cabe recordar que la Ley Orgánica de la JNJ establece que no pueden ser elegidos como miembros quienes cuenten con una sentencia consentida o ejecutoriada por violencia contra mujeres, niños, niñas o adolescentes. Sobre este punto, la Defensoría afirmó haber realizado una "búsqueda exhaustiva" de documentación para verificar que el actual presidente de la JNJ no tenía antecedentes judiciales de ese tipo, concluyendo que no existían impedimentos. Sin embargo, previamente el programa dominical Cuarto Poder difundió una sentencia por violencia familiar que recae sobre Ríos.

En su momento, el propio defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, reconoció que tenía conocimiento de dicha sentencia: “La información que recibimos sobre el caso específico de violencia familiar aparece como archivada definitivamente. Si uno ya tiene un documento archivado, ya no hay nada que hacer”, declaró a la prensa.

Presidente del JNJ amenazó a su exesposa

En un inicio, Gino Ríos Patio intentó divorciarse de su entonces esposa, Obdulia Gildemeister Ducato, alegando como motivo un supuesto abandono injustificado del hogar, además de la separación de hecho y otras razones. Sin embargo, Gildemeister respondió con una demanda de disolución matrimonial por violencia psicológica, respaldada por documentos que evidenciaban el comportamiento agresivo del hoy presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Las pruebas incluyeron cartas notariales en las que se revelan insultos, amenazas y presiones con el objetivo de que ella aceptara una versión falsa del motivo del divorcio.

Pese a la gravedad de estas denuncias, la Comisión Especial encargada de seleccionar a los integrantes de la JNJ, presidida por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, solo le hizo una pregunta general a Ríos durante su evaluación y nunca solicitó el expediente del caso. De haberlo hecho, habrían tenido acceso a cartas en las que el abogado descalificaba a su expareja con expresiones denigrantes, acusándola de mentir, de manipular a sus hijos, de ser una carga profesional y de fingir problemas de salud mental. Incluso llegó a exigirle dinero como compensación por los años de matrimonio, bajo un discurso con tintes claramente machistas.

Los tribunales, sin embargo, desestimaron la versión de Gino Ríos y fallaron a favor de Obdulia Gildemeister. El juez Lorenzo Barturén concedió el divorcio por violencia psicológica el 20 de mayo de 2011, y esta decisión fue ratificada por una sala superior en agosto del mismo año. Al no haber apelado ni impugnado el fallo, este quedó consentido en octubre de 2011, estableciendo que la causa real del divorcio fue el maltrato psicológico ejercido por Ríos, situación que —según consta en documentos firmados por él mismo— fue ignorada por quienes lo designaron como miembro de la JNJ.