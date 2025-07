Ciudadanos de Puno le increpan a Josué Gutiérrez por callar frente a muertes en su región: "Es un defensor de Dina asesina"

Durante un evento de la Defensoría del Pueblo en Puno, autoridades comunales y ciudadanos de la región llegaron con engaños, pensando que se trataría de una capacitación. "No se ha dicho que estará este señor acá (Josué Gutiérrez). Esto es una artimaña para legitimar su presencia en Puno, cuando en Puno nosotros lo estamos rechazando", expresó un líder comunero.

Asimismo, enumeró que Gutiérrez no se pronunció por los asesinados en Juliaca, ni por las muertes en Ayacucho. "La Defensoría del Pueblo se ha coludido con los corruptos. Que se vayan. No podemos permitir que este señor esté presente como si no hubiera pasado nada. Ahorita en la Amazonía le han quitado los abogados a los defensores ambientales y ¿qué ha dicho la Defensoría del Pueblo? Nada", precisó haciendo referencia a la reciente ley anti ONG aprobada por el Gobierno de Dina Boluarte.

Tras pedirle que se retire del evento para que puedan comenzar con el diálogo entre los comuneros presentes, continuó increpándole por su indiferencia ante las recientes decisiones del Ejecutivo y Legislativo contra los derechos humanos. "Es ofensor del Pueblo. El Congreso de la República ha archivado para que se le denuncie a la señora Boluarte Asesina. ¿Qué ha dicho Defensoría del Pueblo? Nada. ¿Qué ha dicho en contra de la ley 32293? Nada. ¿En contra del decreto supremo 1620? Nada. ¿A quién defiende? Son defensores de Dina Asesina", increpó a Gutiérrez.