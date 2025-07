Defensor del Pueblo ironiza sobre allanamiento de Fiscalía por caso Gino Ríos: “Fue una grata visita”

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, continúa respaldando a Gino Ríos frente a los cuestionamientos por la sentencia de violencia familiar que tiene e, incluso, aseguró que la diligencia de la Fiscalía ha sido "una grata visita", pues no existe nada irregular en el proceso de selección que resultó con Ríos en la presidencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

"La información que recibimos con relación al caso en específico sobre violencia familiar aparece como archivada definitivamente. Entonces, si uno tiene un documento archivado, ya definitivamente no hay nada que hacer. Es más, frente a las posiciones que se han ido vertiendo por algunos abogados, que seguramente en su interés de buscar información, lo que hemos querido es aclarar que el proceso fue muy regular y siempre adecuado al marco de un procedimiento prolijo", dijo en una conferencia de prensa que brindó al terminar la diligencia fiscal.

Asimismo, se deslindó de responsabilidad al asegurar que la decisión de sus elección fue unánime, por lo que las explicaciones se deberían pedir a cada integrante. "Este es un colegiado. Todos hemos participado activamente, no podría haber una investigación o imputación personal porque no es una decisión personal. Gracias a Dios todos los acuerdos que se han tomado se dieron con unanimidad, de tal manera que ningún miembro está excepto a cualquier requerimiento de información, pero en honor a la verdad, asumiré la defensa de toda la comisión especial", indicó.

Respecto a las características de la sentencia, indicó que esta no es de carácter punible por lo que no es considerada como impedimento de acuerdo con la norma de la JNJ. "Hoy recibimos una ... vamos a poner como una grata visita porque al final lo que vamos a hacer es entregar toda la documentación que es público. Pido que todos lean lo que dice la Ley Orgánica de la JNJ cuando habla de hecho punibles no habla de temas que sean de carácter civil o de otra naturaleza. Cuando hablamos de condena hablamos de algo de carácter penal y en el presente caso no existe eso", mencionó.