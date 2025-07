Rosa María sobre la gestión de Dina Boluarte en seguridad ciudadana: "Tiene una curva de muertes que sigue creciendo"

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió a la gestión del Gobierno de Dina Boluarte contra la inseguridad ciudadana luego de las polémicas declaraciones del ministro del Interior, Carlos Malaver, quien habló sobre las muertes por extorsiones y la fallida captura del prófugo Vladimir Cerrón.

"Ha dicho que la culpa es de los malos policías, pero él es el ministro. Para comprar los carros no hay ningún problema, pero para decir 'estos son los malos policías que están protegiendo a Cerrón'… ¿No los puede ubicar y sacar?", cuestionó.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga no asiste a mesa técnica convocada por el MTC para resolver viabilidad del Tren Lima - Chosica

Como se recuerda, el titular del Mininter declaró en una entrevista para un medio local que la mayoría de personas asesinadas en el Perú es debido a que "son gente que están involucrados en disputas territoriales por la hegemonía de espacios". En consecuencia, la conductora de Sin Guion criticó sus palabras duramente.

"O sea, son delincuentes que se están matando entre ellos, entonces no nos tendría que preocupar, mientras tú no seas delincuente, no hay problema, nadie te va a matar. ¿Ah? ¿En serio? ¿Ha visto la cantidad de niños que han fallecido este año por culpa de la balacera? ¿Ellos también son vidas llevadas por el mal camino? No creo", exclamó.

Por otro lado, Palacios también fue crítica de la presidenta debido a que, según mencionó, tras su último mensaje a la Nación debido de 28 de julio del año pasado, no ha conseguido los logros necesarios para combatir la criminalidad y resaltó que la cantidad de asesinatos continúa aumentando.

"Esperemos que en el mensaje de 28 de julio la presidenta vuelva a hablar de esto. Como habló el año pasado que no sirvió para nada. Nada. ¿Qué logros ha tenido la Presidencia del 28 de julio pasado a este 28 de julio en materia de seguridad ciudadana? Cero. Lo único que tiene es una curva de muertes que sigue creciendo. De año a año, la curva va para arriba", dijo.