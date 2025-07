El sentir de un pueblo desilusionado: mensaje para Dina este 28 de julio

A pocos días del mensaje a la Nación este 28 de julio por Fiestas Patrias, ciudadanos de diversas partes del Perú expresaron su desilusión por el Gobierno de Dina Boluarte y señalan no esperar nada de su último discurso presidencial. Criticaron que se haya subido el sueldo y su nulo avance contra la inseguridad o resolver los conflictos sociales.

Sin expectativas

Luz Marina Inca, con más de 20 años dedicada a la venta de comidas en Cusco, expresó su frustración por la continuidad de Dina y su expectativa por el mensaje presidencial este 28 de julio.

"Ninguna expectativa, ni que salga, porque el pueblo está contra ella, nadie lo quiere en el Perú a Dina Boluarte. No hace caso a nadie. Esta señora hace lo que quiere en el Congreso. Y todos los que están en el Congreso le apañan a ella, porque todos están… La misma corrupción sigue",

Jhon Alfaro, comerciante trujillano, se mostró indignado por el aumento de la extorsión y delincuencia en su ciudad a vista y paciencia de las autoridades.

"No pasa nada con la Dina, se vaya a trabajar a otra cosa. Todo el Perú está en puras extorsiones, delincuencia. ¿Y ahora qué tenemos? La gente de acá se muere de hambre. ¿Qué podemos decirle a la señora presidenta? Mejor que se me retire. Que venga otra persona, el Congreso igualito. Tira de ladrones, extorsionadores."

Henry Polanco, investigador y docente de la UNSA, espera que por lo menos deje la demagogia y se ponga a trabajar por el país.

"Nada, la verdad que nada, porque viendo el tiempo que transcurrió, viendo la inestabilidad política que vivimos en el país, no espero nada. Que por lo menos comiencen a trabajar y a trabajar por el país. No retórica, no demagogia, sino algo que realmente la población pueda creer."

Para Freddy Aguirre, comerciante iquiteño, todo lo hecho por Dina ha sido negativo. "No espero nada de ella. Por todo lo que está haciendo, por todo lo que actúa y por todo, por todo. Es algo negativo".

Miguel Gamarra, comunicador trujillano, solo espera que mandataria tenga la decencia de ya no mentirle al país y reconocer que estamos en emergencia.

"No espero nada nuevo, más bien yo esperaría que le quede algo de decencia, de sincerarse. Estamos en un país en emergencia. Delincuencia en Lima, delincuencia en Trujillo y en las otras partes del país. Pataz, por ejemplo".

Dora Decarac, comerciante y ama de casa en Juliaca, además lamentó la violencia que ha generado este gobierno. "Lamentablemente, estamos preocupados a nivel nacional, cada vez hay más muertos, acá en Juliaca también ha pasado, no espero nada, nada".

Sueldo y tarjeta



Julio Guerrero, trabajador municipal en Piura, criticó el aumento de sueldo de Dina Boluarte y su tarjeta para alimentos por 5 mil soles, mientras algunos ciudadanos como ellos deben luchar para conseguir comida día a día.

"Nos enteramos que tiene 5,000 soles para su gasto. Si uno con la justa tiene que buscar para el pescadito porque el sueldo no alcanza. Vivimos pobremente nosotros".

Esther Husacaihua, arequipeña jubilada del seguro social, hizo un contraste entre el aumento que recibió, de 100 soles, con los 35,000 soles que ahora percibe Dina.

"Ella sí se elige su pago, que es de 35,000 soles que va a recibir, y nosotros, pobres, ¿qué? Yo soy del seguro. ¿Qué dan a las pensiones a los jubilados, una sonsera de 100 soles han aumentado? Ella sí se aumenta el doble. Que se vaya, que lo quemen. Ni que llegue a Arequipa. Ese es mi mensaje para la presidenta. No espero nada de ella".

Inseguridad

Por su parte, María Izquierdo, comerciante de calzado en el mercado de Trujillo, solo pide a Dina combatir la inseguridad y ponerle freno a la extorsión que los ataca a diario.

"Bueno, nosotros lo que queremos es seguridad. Nosotros queremos que la señora Dina se preocupe por la seguridad de todo el pueblo, por la seguridad de los comerciantes, para no ser extorsionados, para no ser amenazados a cada rato. Uno tiene temor de trabajar, de vivir con los hijos, uno trabaja, ¿no? Yo como comerciante, yo le diría a la señora Dina que por favor, ella, tome cartas en este asunto".

Sherlin Pimentel, estudiante universitaria en Lima, expresó su malestar por el incremento de la delincuencia y falta de respuesta para hacer frente a las extorsiones.

"Que encuentre una solución para todas las extorsiones y todas las matanzas del país, porque la verdad es una desgracia que ella también se haya aumentado el sueldo cuando muchos peruanos, pues la verdad, vivimos del día a día con un sueldo mínimo, la verdad. Y ella, la verdad, que no se hace nada por el país, porque veo demasiada corrupción, demasiados delincuentes. Donde yo vivo también extorsionan. No puedo salir tranquila, ni llegar tarde a casa".