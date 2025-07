Dina Boluarte se aumentó el sueldo, sin embargo, se rehúsa a hacer lo mismo con los salarios de los trabajadores de su propio despacho presidencial, de acuerdo con un reportaje del semanario Hildebrandt en sus Trece. La Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria ha decidido que no habrá ninguna mejora para ellos: ni en sueldo ni en bonificaciones (asignación familiar, escolaridad, vacaciones).

Se trata de 272 funcionarios que desde hace tres años vienen solicitando que se incremente la remuneración mensual que reciben, pero no son escuchados. La única que sí recibió respuesta a su petición fue la jefa de Estado, quien junto al Consejo de Ministros fue beneficiada con un aumento del 125% del salario que recibía (S/15.600). Ahora gana S/35.568.

Pese a ello, el argumento que han recibido los trabajadores a sus demandas es que "no hay dinero", reveló el abogado Rubén Galindo, asesor del Sindicato Unitario de Trabajadores del Despacho Presidencial (Sutradp).

Cronología de un aumento salarial que no llega

Las solicitudes de aumento iniciaron en el gobierno de Pedro Castillo, en julio de 2022. En esa fecha, los funcionarios obtuvieron un fallo favorable de un tribunal arbitral, el cual emitió un laudo que ordenaba al Ejecutivo pagar beneficios laborales como movilidad, asignación por escolaridad y una bonificación por labor exclusiva.

Ni el expresidente Castillo ni su sucesora Dina Boluarte acataron esta decisión, a pesar de ser de cumplimiento obligatorio e inapelable.

Frente a ello el colectivo de trabajadores no cesó sus solicitudes. Presentaron una serie de demandas: un aumento de 2,000 soles mensuales a la escala remunerativa, una asignación familiar de 500 soles, bonificaciones por quinquenios y por escolaridad, un incremento en la asignación vacacional y un bono por cierre de pliego equivalente a dos UIT.

Una vez más ninguna de ellas fue atendida. Debido a esto, el sindicato y representantes del Despacho Presidencial decidieron someter la controversia a un tribunal arbitral, el cual aún está en proceso.

"No hay dinero"

Respecto a las respuestas que han obtenido hasta ahora, el abogado Galindo explicó que la justificación siempre es que "no hay dinero". “No es que digan: ‘no te quiero dar’. Dicen que no tienen dinero. El informe de viabilidad presupuestal arroja cero recursos y solo quieren asignar a los trabajadores una suma irrisoria”, comentó.

Dicho informe estableció que se disponía de S/47,083 para todos los funcionarios. Por lo tanto, al distribuir esa cifra en las 272 personas estas solo serían beneficiadas con un incremento salarial de S/173.

Ahora, mientras el trámite al tribunal arbitral sigue en curso, los trabajadores ya no insisten con el aumento de sueldo, pero sí con el de las bonificaciones (asignación familiar, escolaridad, vacaciones). Aún así la respuesta sigue siendo la misma. La última atención que han recibido vino de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria, grupo de trabajo que por disposición de Boluarte, informó que no “corresponde formular propuesta final respecto de los beneficios solicitados”. Es decir, no habrá negociación.

“Los trabajadores del despacho presidencial están reclamando, por un lado, incrementos remunerativos y, por el otro, mejoras en sus condiciones de trabajo, así como otros beneficios”, menciona el abogado del sindicato.