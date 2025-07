María Acuña vuelve a ser acusada por invadir terrenos: congresista se apropió de espacios en Chiclayo

La congresista María Acuña Peralta, hermana de César Acuña y miembro de Alianza para el Progreso, ha sido nuevamente señalada por ocupar ilegalmente espacios públicos. Esta vez, Cuarto Poder reveló que no solo cercó parte de un parque en Santiago de Surco, como ya se había denunciado antes, sino que también invadió una calle entera en el distrito de Pimentel, en Chiclayo, su ciudad natal. A pesar de las evidencias documentadas y resoluciones municipales en su contra, la legisladora niega los hechos y asegura que todo está dentro de su propiedad.

La nueva denuncia indica que Acuña habría levantado un cerco perimétrico en plena vía pública, bloqueando por completo la continuidad de la calle N en la urbanización Santuario, colindante con el colegio particular Ceibos. Documentos oficiales de la Municipalidad Distrital de Pimentel acreditan su responsabilidad, al punto que se ordenó la demolición de la construcción por afectar el libre tránsito. Sin embargo, casi tres años después de la notificación oficial —emitida en 2022— el cerco permanecía en pie.

Durante una entrevista con el programa dominical, Acuña rechazó la acusación con evasivas. Afirmó no estar al tanto de ninguna resolución y responsabilizó a sus abogados. No obstante, el regidor Enrique Yeckle confirmó que la parlamentaria fue notificada en al menos dos ocasiones. La arquitecta municipal Leonor Plaza corroboró, además, que un informe técnico y de campo constató la obstrucción ilegal de la vía pública.

María Acuña evidencia patrón al invadir terrenos

Esta segunda invasión no solo afectaba el tránsito vecinal, sino también la integridad de un colegio, pues el cerco impuesto por la congresista colinda directamente con el centro educativo y alberga un taller de carpintería. Según registros públicos, el predio de más de dos mil metros cuadrados pertenece a María Acuña y su esposo, Elver Díaz Bravo. La evidencia, incluyendo imágenes aéreas y documentos oficiales, muestra construcciones de material noble levantadas sobre el espacio invadido.

El especialista municipal Julio César Castigliari señaló que este comportamiento revela una “costumbre de invadir” y advirtió que si la demolición no se ejecuta como manda la ley, se puede aplicar la figura de ejecución coactiva. Pese a ello, la demolición parcial registrada el 18 de julio no fue realizada por la municipalidad, sino presuntamente por trabajadores de la propia congresista. Para Castigliari, esta acción no borra el hecho delictivo. La usurpación de espacios públicos es un delito tipificado, y el retiro del cerco no elimina la infracción cometida.

Si bien parte de la vivienda ya ha sido demolida, el reportaje muestra como el alcalde distrital de Pimentel, Enrique Navarro Sousa —militante del mismo partido que Acuña—, evitó ejecutar la demolición ordenada. En lugar de ello, Navarro Sousa aparece públicamente junto a la congresista en actividades oficiales, donde incluso la presenta como invitada de honor.