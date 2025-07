César Acuña viaja a Piura e inicia campaña presidencial pese a que todavía es gobernador regional

Con una portátil marchando, entre banderas y bullicio, César Acuña da sus primeros pasos rumbo a la campaña presidencial. El líder de Alianza para el Progreso (APP) apareció en Piura acompañado de seguidores y figuras de su partido para promocionar su imagen política. Su recorrido proselitista ha sido difundido mediante videos en sus redes sociales. Sin embargo, hay un detalle importante: Acuña sigue siendo gobernador de La Libertad y, debido a sus responsabilidades políticas, esta situación ha sido cuestionada.

En eventos oficiales, Acuña —aprovechando su posición política e instrumentalizando obras públicas— realiza actividades que promueven su imagen. Un ejemplo de ello son los anuncios de la construcción del nuevo Hospital Belén en Trujillo. Figuras cercanas a Acuña, como el ministro de Salud, César Vásquez —militante de APP—, también participan en la difusión del proyecto, obviando que su cargo exige imparcialidad y que sus traslados interprovinciales serían financiados con recursos públicos.

Según el especialista en temas electorales José Tello, consultado por Panamericana, Acuña debe dejar el cargo, como máximo, el próximo 13 de octubre para poder postular en las Elecciones Generales de 2026. De hacerlo, asumiría la vicegobernadora regional, Joana del Rosario Cabrera Pimentel, quien también llegó al puesto junto a Acuña y pertenece a las filas de APP.

La gestión de Acuña al frente del Gobierno Regional no ha estado exenta de polémicas. El líder de APP acumula 128 días fuera de su despacho, la mayoría debido a pedidos de licencia sin goce de haber, sumando 85 días de ausencias justificadas por este motivo.

César Acuña habría trasgredido los principios electorales

La República conversó con Alejandro Mejía, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). El politólogo consideró que lo realizado por César Acuña representa una clara vulneración de las normas establecidas en los marcos electorales. Además, criticó la actuación del gobernador regional y del ministro de Salud.

“Efectivamente, son una muestra más de la vulneración a las reglas electorales establecidas por el JNE. En primer lugar, porque son funcionarios públicos que deben regirse por el principio de neutralidad, cuando lo que se aprecia en esta visita de Acuña a Piura es la promoción de su símbolo y colores partidarios como propaganda para una posible candidatura. Asimismo, el Decreto Supremo 054, publicado en abril por el Ejecutivo, establece mecanismos y prohibiciones para asegurar la neutralidad en el marco del proceso electoral. Sin embargo, con Rafael López Aliaga inaugurando Hospitales de la Solidaridad en diversas regiones del país —actos que también configuran proselitismo siendo alcalde de Lima— lo de César Acuña no sorprende. Más aún cuando el ministro de Salud, afiliado a APP, no mantiene la imparcialidad y neutralidad al participar en la inauguración del Hospital de Virú junto al líder de su partido”, indicó.

Mejía sostuvo que la responsabilidad no solo recae sobre Acuña y APP, sino también sobre el Consejo de Ministros y el propio Jurado Nacional de Elecciones: “Hay que considerar que existe un Código de Ética de la Función Pública que establece estos principios de neutralidad e imparcialidad. Sin embargo, también hay una actitud laxa por parte de la PCM y del propio JNE para hacer cumplir la normativa. Además, los mecanismos para realizar denuncias son efectivos siempre y cuando un servidor público o directivo los active, pero existe temor a represalias, a pesar de que se aseguran medidas de protección a los denunciantes. Por otro lado, no contribuyen los antecedentes negativos que tenemos con congresistas realizando actos de proselitismo durante su semana de representación, actos que no tuvieron mayor investigación ni sanción, normalizando este tipo de acciones por parte de funcionarios públicos que tienen la obligación de mantener la objetividad e imparcialidad”, señaló.