Dina Boluarte está más sola que nunca: lleva más de dos años de rechazo

Pese a ser la presidenta con más baja aprobación de América Latina, Dina Boluarte se acerca a culminar su mandato en el 2026. Si bien su permanencia en el cargo fue algo que ella aseguró en cada mensaje a la Nación, debido a las investigaciones y el rechazo en su contra, esa posibilidad parecía solo existir en su mente.

Aun así, ese hecho está lejos de percibirse como una victoria, pues Dina Ercilia no llega intacta. No lo hace ni física ni penalmente. Sobre todo, teniendo en cuenta que conforme está más próxima a dejar el cargo, su círculo se reduce.

El caso más polémico fue el del exprimer ministro Alberto Otárola, quien ni bien renunció al cargo, el 5 de marzo del 2024, se dedicó despotricar contra su exjefa.

De hecho, fue debido a él que se confirmó que la jefa de Estado se había sometido a una operación quirúrgica a mediados del 2023. A raíz de ello, la Fiscalía y el Congreso la investigan por el presunto delito de abandono de funciones.

Otárola no fue el único en abandonar a Boluarte. Patricia Muriano, ex asistente personal y amiga cercana, también lo hizo. A través de un audio filtrado, entregado al semanario Hildebrandt en sus trece, indicó que Boluarte “robó” la historia médica realizada por el cirujano Mario Cabani para que no quede registro de su tratamiento estético.

Cabani se encuentra en la lista de quienes pasaron de ser amigos de la presidenta a rechazarla. El médico envió una carta notarial a la mandataria exigiendo que acepte que se sometió a un procedimiento quirúrgico de más de dos horas o de lo contrario iniciará una querella por difamación agravada y calumnia.

Hasta el Congreso le ha dado la espalda. En los últimos meses, varios parlamentarios se oponen a los proyectos de ley planteados por el Ejecutivo. Uno de ellos fue la propuesta de obligar a los medios de comunicación a emitir una franja informativa sobre las acciones del Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Similar oposición tomó frente al aumento de sueldo de Boluarte. En total se han presentado 12 proyectos de ley desde el Legislativo para anular el decreto que oficializa el sueldo de S/35.568.

Fernando Tuesta: “Es una presidenta que casi no gobierna”

Al respecto, el politólogo de la PUCP, Fernando Tuesta, explicó, a La República, que justamente las deserciones de las amistades de Boluarte, hacen que ella mantenga a quienes le son incondicionales. Tal es el caso de Morgan Quero, Eduardo Arana y Juan José Santiváñez.

En tanto al Congreso, Tuesta nota que conforme se acercan las elecciones el Congreso deja de respaldar al 100% a la mandataria.

“A Ningún partido le conviene ser asociado con Dina Boluarte en campaña electoral. O sea, ella representa un porcentaje tan bajo, pero tan bajo de aprobación, que su sola asociación perjudica. Entonces, los partidos van a ser críticos con ella. Pero una cosa es eso y otra cosa es que vayan a pensar en retirarla del cargo. Esto último no sucederá”, indicó.

De acuerdo con el especialista, a la fecha, el Parlamento controla a Boluarte. “Saben qué pueden hacer y qué no. La conocen y, como tal, les es funcional, pero después de eso es una presidenta que casi no gobierna. no tiene bancada, no tiene partido, no es autónoma, es dependiente, carece de poder de toda naturaleza”, anotó.

José Magallanes: No debería sorprender que Dina Boluarte pierda aliados

En la misma línea, el politólogo José Magallanes Reyes, director de Pulso PUCP, considera que lo que ahora interesa a la presidenta es hacer una “retirada, por lo menos, digna”.

“Siento que ahora el Congreso tiene mucha flexibilidad para decidir qué tan útil o no es el Ejecutivo. Ya hemos visto que el Congreso ha encontrado diversas maneras de tratar de imponer alguna línea (diferente a la de la Presidencia) Entonces, no nos debería sorprender que sus aliados el día de hoy no lo sean el día de mañana o las semanas siguientes”, manifestó a este medio.

Una situación similar identifica Magallanes para el Gabinete ministerial. Algunos ministros entrarán y saldrán según su capital político. No es un tema ideológico, no es un tema de disciplina, no es un tema de respeto partidario, sino es netamente quién es útil o no en el momento coyuntural”, dijo.