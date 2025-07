Jaime Chincha tras amenaza de MML de denunciar a La República: "Absolutamente ridículo"

Jaime Chincha en 'Del hecho al dicho', expresó su rotundo rechazo al comunicado de la Municipalidad Metropolitana de Lima que acusa a la periodista de La República, quien hizo un reportaje desde el interior de los trenes importados por Rafael López Aliaga de haber cortado los asientos del tren, y dijo que es una afirmación deleznable por parte del alcalde de Lima. Además, calificó de amenaza lo sugerido por López acerca de tomar acciones legales correspondientes.

"Absolutamente ridículo. Están acusando a un joven reportera que va a buscar al almacén del Callao donde están los trenes, donde están las locomotoras. Está fuera, no entra y de pronto un trabajador le dice 'señorita usted puede ingresar', ¿qué hace un reportero? obviamente ingresas. Me parece deleznable que se le acuse de cortar los asientos, porque eso es lo que está diciendo. ¿No son los trenes para los limeños?

Están en un almacén es cierto, pero si un trabajador le dice que pase, ingresa, visibiliza, muestra, explica, grafica lo que es un coche. Ni que fueron todos los coches, lo que tienen que hacer es arreglarlo. El señor RLA llamó izquierda asesina a la señora de la sangrecita pero esto es más o menos lo mismo, insinuando, entonces ahí está", sostuvo.

Asimismo, se refirió a la propuesta normativa de transmitir el himno nacional de manera obligatoria dos veces al día en medios televisivos o digitales que tengan una transmisión continua y que los ministros no se ponen de acuerdo en si apoyar o no esta propuesta. Chincha puntualizó en que esto es un control más que quiere ejercer el Ejecutivo sobre los medios de comunicación.

"¿En qué nos estamos convirtiendo? He sido muy benévolo, ¿cómo se les ocurre normar sobre si se usa o no en un polo? La discusión es el artículo 47 de ese reglamento que habla sobre normar obligatoriamente a que los medios transmitan el himno nacional a las 8 am y 6 pm. O sea, en los horarios prime, es a mi juicio una propuesta que quiere joder a la TV, disculpen el francés. A mí no me van a vender cuentos, el himno era una tradición, era normal, es más me encanta el himno nacional (...) pero viene del Gobierno de Dina Boluarte", señaló.