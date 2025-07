Durante la audiencia del juicio oral por presunto delito de rebelión y abuso de autoridad por el intento fallido de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo mantuvo un fuerte cruce con los magistrados de la Corte Suprema. El momento más intenso se vivió cuando el exmandatario cuestionó directamente a la jueza Norma Carbajal por intentar silenciarlo al interrumpirlo durante sus palabras en el momento que tenía para acreditarse ante los magistrados. "Me quiere cortar el micro, doctora? Usted puede cortarme el micro, pero jamás podrá callar mi voz… soy un presidente de la República secuestrado en este juicio", protestó.

Esta intervención ocurrió luego de que Castillo denunciara que, a pesar de indicaciones médicas para reducir el tiempo sentado, permanece hasta cuatro horas diarias en la sala, lo que él calificó como una forma de tortura. "Ustedes saben la situación de mi estado de salud. El médico dice que haga todo lo posible por permanecer el menor tiempo sentado, pero permanezco aquí casi cuatro horas diarias. ¿Si eso no es tortura, dígame qué es?"

Además, aseguro que el Ministerio Público no ha podido probar, según él, el delito por el que se le imputa. "El 4 de marzo hice de conocimiento que rechazaba este juicio. Han transcurrido casi 50 sesiones y el tiempo me ha dado la razón. Así como el delito de rebelión no ha encajado en el marco del artículo 346. Mis coimputados no tienen nada que ver acá", señaló.

Asimismo, acusó a quienes considera que están siendo protegidos por la justicia mientras se encuentran en 'balnearios'. Cabe recordar que en las sesiones pasadas, habría señalado indirectamente a Vladimir Cerrón de coludirse con el fujimorismo mientras sigue prófugo. Incluso señaló al juez supremo César San Martín de 'injusto'. "Si fuera cuello blanco estaría en otro lugar, en algún búnker o en algún balneario planificando qué portada vamos a sacar y cuáles son los titulares de la semana. Acá estoy por asumir la causa de los que nunca fueron escuchados. Rechazo este juicio. Lo dije: el señor César San Martín encarna la injusticia en el Perú".

Exministra de Pedro Castillo recibe amenazas del Tren de Aragua, según su abogado

Betssy Chávez, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, estaría recibiendo amenazas por parte de integrantes del grupo criminal conocido como el Tren de Aragua, en el Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos. Así lo aseguró su abogado, Raúl Noblecilla, en declaraciones a Radio Uno.

De acuerdo con el letrado, las amenazas se habrían intensificado luego de que Chávez denunciara, durante una de las audiencias judiciales de su proceso, la existencia de una presunta red delictiva operando dentro del penal. "Betssy Chávez ya ha sido víctima de torturas, humillaciones y tratos degradantes. Hace unos días, la situación llegó a un punto tan crítico que decidió dar un paso valiente y revelar con nombre y apellido a quienes integrarían una organización criminal dentro del penal", afirmó Noblecilla.

Cabe recordar que, el pasado 10 de julio, la excongresista comunicó a los jueces del Poder Judicial que ha sido víctima de extorsión sexual, sobornos y cobros ilegales por celdas, todo esto presuntamente promovido por trabajadoras del penal en coordinación con algunas internas.

Noblecilla también cuestionó que su defendida esté ubicada en un régimen penitenciario cercano a presuntas integrantes del Tren de Aragua, pese a no tener una condena firme ni haber sido sentenciada por delitos graves. "¿Cómo es posible que personas tan peligrosas como las del Tren de Aragua estén prácticamente como vecinas de Betssy Chávez? Ella ha recibido amenazas de muerte por parte de estas internas. Me pregunto qué tipo de régimen es este", señaló.