El expresidente Pedro Castillo volvió a pronunciarse este martes durante la audiencia en su contra por el delito de rebelión. Desde el penal de Barbadillo, en el que permanece recluido, el exmandatario aprovechó para arremeter contra quienes considera "traidores" dentro de la izquierda peruana. "Por llevar la voz de la gente de abajo he chocado con grandes intereses y a eso se suman algunos cadáveres políticos prófugos que dicen ser la izquierda popular, pero son la izquierda de Fuerza Popular", señaló. De esta forma, Castillo acusó a exaliados y sectores críticos de abandonar las causas populares y alinearse, según él, con el fujimorismo.

Asimismo, aseguró ser víctima de una prisión injusta por más de dos años y medio. "Una vez más está demostrado que la Fiscalía no ha podido demostrar el delito de rebelión. Siendo así, han pasado una etapa de investigación que me tiene injustamente preso", afirmó

Además, durante su intervención, Castillo mencionó su identidad campesina y dijo no sentirse avergonzado de sus orígenes, mientras la jueza Norma Carbajal le pedía que culmine ya que ese momento era para su identificación mas no para su discurso. "Yo no me siento incómodo cuando me dicen maestro rural, campesino, campechano, que viene del pueblo andino. Soy indio y a mucha honra soy rondero", expresó.

Cabe recordar que Castillo cumple prisión preventiva mientras es investigado por presunta rebelión, tras el fallido intento de disolver el Congreso del pasado 7 de diciembre de 2022. Su defensa ha solicitado en reiteradas ocasiones la anulación de la medida, argumentan que no existen las pruebas suficientes y que se vulneran sus derechos fundamentales. Sin embargo, el Poder Judicial ha mantenido la detención.

Pedro Castillo: PJ rechaza anular prisión preventiva por golpe de Estado

Pedro Castillo continuará en prisión luego de que el Poder Judicial declarara infundado el pedido de su defensa para anular la prisión preventiva dictada en su contra por el intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, cuando anunció el cierre del Congreso en un mensaje a la Nación.

El juez supremo Juan Carlos Checkley resolvió que los argumentos presentados por el equipo legal del exmandatario "no tienen sustento", luego de que estos cuestionaran la legitimidad de los fiscales que participan en el proceso. Durante la audiencia virtual del 23 de junio, el abogado de Castillo alegó que no existen fiscales supremos encargados directamente del caso, por lo que, según sostuvo, se habría vulnerado el debido proceso.

La defensa argumentó que esta supuesta irregularidad justificaba la liberación del expresidente bajo medidas restrictivas. Para respaldar su posición, presentaron fotografías y resoluciones que pretendían demostrar la falta de legitimidad de la Fiscalía.

No obstante, el juez Checkley rechazó esta tesis, recordando que los fiscales supremos pueden apoyarse en fiscales adjuntos, conforme a lo estipulado en los artículos 36 y 43 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Además, precisó que para anular una prisión preventiva se deben presentar nuevos elementos de convicción, lo cual no ocurrió en este caso.