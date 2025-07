RMP sobre Ley de Amnistía a favor de policías y militares: "Dina Boluarte lo va a promulgar, son sus aliados"

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió a dictamen aprobado por la Comisión Permanente del Congreso que otorga "amnistía" para los militares y policías que se encuentren sin sentencia firme o procesos abiertos por presuntas violaciones contra los derechos humanos.

En ese contexto, Palacios criticó al Parlamento por la aprobación de la norma y advirtió que la presidenta Dina Boluarte promulgará la ley del Legislativo tras señalar que los congresistas "son sus compadres", "sus yuntas".

"¿Qué dice la Corte Interamericana en el caso de Barrios Altos? Que no hay amnistía posible en casos de crímenes de lesa humanidad. No hay amnistía posible y ese es el estándar internacional. No hay amnistía posible para graves violaciones de derechos humanos. ¿Y qué han hecho? Una ley donde dan una amnistía por graves violaciones de derechos humanos.

Por supuesto que Dina Boluarte la va a promulgar mañana, seguramente, lo más rápido posible. Son sus aliados, son sus yuntas, sus compadres", comentó.

En otro momento, la conductora hizo un recuento de los sucesos en la época del conflicto armado interno en el Perú durante 1980 y 2000. Asimismo, cuestionó el actuar de las fuerzas del orden por sus supuestos actos delincuenciales en aquellos tiempos.

"Ese periodo de 20 años de la historia del Perú produjo una serie de actos delincuenciales que deshonran a las Fuerzas Armadas y policiales. Un oficial con honor no viola a campesinas, ni manda su tropa a violar campesinas. Esas cosas horrendas pasaron en el Perú y no pueden volver a pasar. Por eso necesitan justicia. Pero hay voces en el Congreso de la República que han hecho lobby por la causa de un, hay que decirlo, pequeño grupo de militares y policías que han podido ser llevados ante la justicia", dijo.

"Y el mensaje es el mismo de siempre: Mata y no pasa nada en un país donde se mata todos los días. La vida no vale nada. Y si te la quita una gente del Estado tampoco", acotó.