Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, es nuevo vocero de Alianza para el Progreso

César Acuña ha sumado un nuevo aliado para su partido, Alianza para el Progreso (APP). Se trata de Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, hermano de su aliada política, Dina Boluarte. Si bien Vivanco no aparece en el Registro de Organizaciones Políticas como afiliado a APP, el abogado confesó durante una entrevista en Canal N que será el nuevo vocero de la bancada apepista. El letrado se encargará de responder por la bancada ante los medios de comunicación.

"A partir de ahora estoy ejerciendo la vocería de APP. No (recibo sueldo). Es un trabajo ad honorem. En mi caso, al menos. Es una cuestión vinculada a un compromiso con el ingeniero César Acuña. El cariño y el respeto es una cuestión presente. En algún momento conversaremos con respecto al partido", señaló el letrado.

Vivanco es el abogado de Nicanor Boluarte en el caso 'Waykis en la Sombra', donde el hermano de la presidenta es acusado de ser parte de esta organización, la cual traficaba influencias dentro del Estado con el objetivo de constituir el partido político 'Ciudadanos por el Perú' con el propósito de usarlo como medio para perpetuarse en el control del aparato estatal y generar beneficios económicos ilegales. Esta relación entre el defensor del hermano de Dina Boluarte y APP ha llamado la atención, ya que la mandataria y César Acuña mantendrían un pacto político en el que la bancada del segundo brindaría apoyo político al Gobierno de la primera.

Elio Riera: el otro vocero de APP

Pero Vivanco no es la única figura judicial que APP ha sumado a sus filas. Elio Riera, quien se desempeñó como abogado del fallecido exdictador Alberto Fujimori y del expresentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, involucrado en una investigación por presunto tráfico de influencias; también fue oficializado tiempo atrás como vocero de APP. Su adhesión al partido se concretó luego de mantener una reunión con César Acuña, líder de la agrupación.

Riera explicó su trabajo y motivos para llegar a Alianza para el Progreso: “Agradezco la invitación de César Acuña. Mi labor será contribuir en estas próximas elecciones con profesionalismo y transparencia. Como candidato, vocero y defensor legal, buscaremos siempre priorizar el principio de legalidad en todo sentido”, señaló el abogado a través de una publicación en X (antes Twitter).

De momento, su rol se concentraría en tareas de vocería y representación legal dentro del partido. No obstante, en su momento, Riera dejó abierta la posibilidad de postular más adelante a un cargo congresal, ya sea en la Cámara de Diputados o en la de Senadores. "(…) (Una candidatura) es uno de los acuerdos que se ha ofrecido. No quisiera adelantarme (a que postularía), pero me interesa mucho (postular a la Cámara de Diputados o de Senadores)", declaró a un medio escrito.