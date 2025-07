Jaime Chincha sobre el rechazo de Dina Boluarte: "Es una realidad, nadie la quiere, usted es igual a cero"

Jaime Chincha, en una nueva edición de Del Hecho al Dicho, se refirió al rechazo de la ciudad de Huancayo hacia la presidenta Dina Boluarte en su visita a Junín para la inauguración de un colegio tras su aumento de sueldo por más de S/35.000. En ese sentido, el periodista calificó como un "robo" el incremento salarial de la jefa de Estado y recalcó que "nadie quiere" a la mandataria en sus visitas en diversos lugares del Perú.

"Esto es un robo. Es un robo descarado nuevamente. Entonces, toda esa presión ciudadana se ha puesto de manifiesto con un nuevo rechazo a la señora en Huancayo. Y todo sitio al que va o no va o casi va, como pasó en Arequipa, la rechazan. Qué pena. Pero es una realidad. A usted, señora Boluarte, nadie la quiere. Nadie. Usted es igual a cero o usted se multiplica por cero. Dese cuenta, señora", dijo.

En esa misma línea, Chincha recordó el día en que la presidenta declaró que una familia puede comer con tan solo 10 soles al día, así como las investigaciones que tiene en su contra, como las cirugías y el caso Rolexgate.

"Y sí, usted va a seguir aumentándose el sueldo, blindaje por aquí, blindaje por allá, Nicanor haciendo de las suyas, Rolex, cirugías, todo. Pero sabe qué, todo eso se acaba. Y cuando se acabe ahí la vamos a ver, porque usted ofende a los peruanos. Usted desprecia a los peruanos. Al haber dicho penosamente, miserablemente, que se puede comer al día con 10 soles y usted aumentándose el sueldo en un 125%, usted es una miserable", lamentó.

PUEDES VER: Pedro Castillo: Comisión Permanente del Congreso aprueba iniciar juicio político para inhabilitarlo de postular en 2026

"Lamentablemente, usted, señora, no tiene legitimidad, no la tiene. Por más que usted persista en hacerse videos, en tener un programa dominical, en haberse hecho las cirugías, en usar un Rolex, todo eso al final es nada. Es como arena entre los dedos. Su gobierno es eso, como arena entre los dedos. No vale nada, nada. Y estamos rezando incluso hasta los agnósticos como yo para que usted se vaya lo más pronto posible y sea un mal recuerdo, porque en las páginas de la historia usted quedará como un mal recuerdo. Su gobierno es un desgobierno", acotó.