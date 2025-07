Jorge Montoya defiende aumento de sueldo de Dina Boluarte: "No puede ser que gane menos que todos sus funcionarios"

El congresista de la bancada Honor y Democracia, Jorge Montoya, se pronunció a favor del incremento del sueldo de Dina Boluarte, quien pasó de ganar S/ 15.500 a S/ 35.568 mensuales tras la aprobación de un decreto supremo en mayo. Según el legislador, el cambio obedece a criterios de jerarquía salarial y, aunque admitió que su aplicación pudo no ser la más oportuna, afirmó que la decisión es políticamente justificada.

"Con el incremento de sueldo, si estoy de acuerdo, en el momento de aplicarlo de repente no es el más adecuado. (…) No es secreto, los sueldos tienen que estar de acuerdo a su estructura jerárquica. El aumento de sueldo es una decisión política (…) no puede ser que el presidente gane menos que todos sus funcionarios"

Montoya también cuestionó las propuestas presentadas por algunas bancadas para anular el aumento presidencial, señalando que regular el salario del jefe de Estado es una atribución del Ejecutivo, no del Congreso. En ese sentido, consideró que esas iniciativas podrían generar un conflicto de poderes.

El legislador también restó importancia a la polémica generada por el aumento y afirmó que hay temas más urgentes por resolver, como la crisis de legitimidad que atraviesan instituciones como el Ministerio Público.

Jorge Montoya también defiende tarjeta de alimentos asignada a Boluarte

Montoya también defendió que Boluarte cuente con una tarjeta de alimentos, minimizando la situación argumentando que un jefe de Estado no tiene contacto directo con la realidad cotidiana. Según dijo, no daría una respuesta populista, sin considerar las condiciones particulares en las que vive una presidenta.

"Si quieren una respuesta populista diría no que es lo más fácil, pero estaría yendo contra la realidad. Un presidente no va al mercado a comprar, no camina en la calle, no tiene libertad de movimiento", comentó.

Con ello, Montoya intentó desligar a Boluarte del descontento ciudadano ante una medida que fue percibida como insensible frente al alto costo de vida y el creciente descontento popular. Sus declaraciones apuntan a justificar que la mandataria no tendría cómo percibir directamente el impacto económico que enfrentan los peruanos, debido a las restricciones propias de su cargo.