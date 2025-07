Perú Libre: Américo Gonza es propuesto para acompañar a Vladimir Cerrón en plancha presidencial para las Elecciones 2026

Con las elecciones presidenciales cerca, Perú Libre, el partido que triunfó en los últimos comicios generales, va alistando su propia plancha presidencial. Una candidatura es clara: Vladimir Cerrón, el prófugo líder del partido, se mantendrá como postulante a la presidencia por la agrupación del lápiz. Sin embargo, la vicepresidencia queda vacante en la plancha. Según pudo conocer La República, la opción para ocupar dicho lugar ya se han puesto sobre la mesa: se trata del congresista Américo Gonza.

Fuentes de Perú Libre hicieron llegar a La República el documento enviado a Waldemar Cerrón, actual secretario general del partido, en el que los militantes de la Macroregión Norte comunican los acuerdos tomados en su Asamblea General Ampliada del pasado 14 de junio de 2025.

Según se detalla, en dicha reunión se acordó presentar una lista presidencial para las elecciones internas, encabezada por Vladimir Cerrón y con Américo Gonza como candidato a la vicepresidencia. Esta lista fue remitida al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido. Las mismas fuentes indicaron que la propuesta ya ha sido aceptada formalmente por el propio Waldemar Cerrón para su participación en los comicios internos.

De igual forma, las mismas fuentes señalaron que la propuesta de Gonza no será la única. Esto debido a que, si bien desde la Macroregión Sur —el otro bloque del partido— no existe una lista presentada de manera oficial, una de las fórmulas más comentadas en dicho espacio partidario es la conformada por Vladimir Cerrón para la presidencia y Flavio Cruz, actual vocero de la bancada de Perú Libre en el Congreso, como vicepresidente.

Elecciones 2026: ¿Qué señalaron los posibles precandidatos a la vicepresidencia de Perú Libre?

La República contactó a los congresistas Gonza y Cruz para consultarles sobre la veracidad de estas voceadas precandidaturas. Hasta el cierre de esta nota, Gonza no respondió a nuestros llamados, mientras que Cruz señaló que, si bien es el representante de la Macroregión Sur, aún no se ha decidido si será parte de la lista presidencial que encabezará Cerrón.

Aunque Gonza no respondió directamente, este medio se comunicó con uno de sus asistentes, quien precisó que, aunque nada está completamente definido, existen varias iniciativas de militantes de distintas regiones que lo proponen para integrar la plancha. Aseguró que, al respecto, el congresista se ha mostrado cauto y respetuoso de los acuerdos que adopte la dirigencia del partido.

Elecciones 2026: ¿Vladimir Cerrón puede postular a la presidencia?

Vladimir Cerrón será presentado como el candidato presidencial de Perú Libre. Sin embargo, existen dudas sobre si podría postular o no en las próximas Elecciones Generales de 2026. Esto se debe a que la Ley Orgánica de Elecciones establece, en el artículo 107, inciso J, que “las personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, sean condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autores, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios; aun cuando hubieran sido rehabilitadas”, no pueden postular.

Como se sabe, el líder de Perú Libre fue sentenciado en su momento por colusión en el marco del caso Aeródromo Wanka, ocurrido cuando era gobernador regional de Junín. Sin embargo, Cerrón fue luego absuelto de ese caso por decisión de la Corte Suprema y su otra condena, por el caso La Oroya, fue anulada por el Tribunal Constitucional.

La pregunta es la siguiente: ¿Es lo mismo ser absuelto que ser rehabilitado? Para el abogado José Naupari, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y especialista en derecho electoral, Cerrón, al no tener condena vigente ni estar registrado en el Redereci (Registro de Deudores de Reparaciones Civiles), está habilitado para postular: “Ser absuelto es mucho más que ser rehabilitado. El absuelto es aquel que nunca cometió delito”, indicó a este medio.

Por su parte, José Villalobos, abogado por la Universidad San Martín de Porres (USMP) y también experto en derecho electoral, explicó que no habría inconveniente alguno que evite la postulación del líder de Perú Libre: “Si no tiene una sentencia penal por delito doloso vigente a la fecha de inscripción de su eventual candidatura, no podría negarse su inscripción por este motivo. No tendría impedimento legal para postular a algún cargo electivo”, señaló a La República.