¿El verdadero partido oficialista? Las sospechas detrás de Ciudadanos por el Perú y su nexo con Nicanor Boluarte

"Él (Nicanor Boluarte) va como un invitado a exponer, no es dirigente, ni es militante y no representa al partido", afirmó el vocero del partido Ciudadanos por el Perú (CPP), Alberto Moreno, a La República por los videos en los que se observa al hermano de la mandataria en reuniones del partido. Moreno, quien además es pre candidato presidencial, aseguró que solo fue un expositor pese a que Nicanor Boluarte fue sindicado de reclutar prefectos y subprefectos para la inscripción de su organización política.

"No olvidemos que el señor Nicanor fue personero de otra agrupación política (...) no será invitado a postular, no milita y lo hemos dicho, es amigo de muchos dirigentes del partido", insistió.

Moreno ha manifestado que CPP apuesta porque la presidenta Dina Boluarte culmine su mandato, a pesar de su baja aprobación, por la “gobernabilidad del país". "Tenemos una fijación en que el respaldo a la gobernabilidad es fundamental después de que hemos tenido muchos presidentes en 6 años, eso no ayuda a un país", declaró a un medio local.

Ciudadanos por el Perú: ¿el verdadero partido oficialista?

Ciudadanos por el Perú (CPP), el más reciente partido inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no es solo una cifra más en la lista de agrupaciones habilitadas para participar en los comicios del 2026. Su aparición ha generado ruido en el escenario político por una razón: las múltiples señales que apuntan a una estrecha relación entre su formación y Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, actualmente investigado por liderar una presunta red de corrupción conocida como “Los Waykis en la Sombra”.

Aunque el partido tiene como presidenta a Úrsula Isabel Quispe—una abogada con pasado político en Perú Posible—y como personero legal titular a Luciano Murrugarra Ramírez—exafiliado a Alianza para el Progreso (APP)—las dudas que certezas sobre quién está realmente detrás del partido. Sumado a esto, la personera legal alterna registrada en la plataforma del JNE, Nilda Flor Bravo Núñez, rehusó tajantemente brindar declaraciones para esta nota.

Estas conexiones no son meras coincidencias. Tanto Quispe como Murrugarra provienen de partidos que alguna vez tuvieron relevancia nacional o buscan reposicionarse, como el Partido Morado y Alianza Para el Progreso (APP). La presencia de estas figuras sugiere una apuesta deliberada por reciclar operadores políticos con experiencia en logística electoral y estructura partidaria, una práctica común en nuevos movimientos que no tienen cuadros propios.

El CPP obtuvo su inscripción el 15 de enero con una rapidez que sorprendió incluso dentro del aparato electoral. Aunque el vocero oficial del partido ha negado toda relación con el hermano presidencial, testimonios recogidos por Canal N aseguran que Nicanor Boluarte habría coordinado directamente la recolección de firmas a través de prefectos y subprefectos, muchos de los cuales habrían sido designados bajo su influencia desde el Ministerio del Interior.

Según las denuncias, en regiones como Lima, Cajamarca y Tarapoto, los funcionarios designados debían recolectar fichas de afiliación y, en algunos casos, incluso aportar económicamente al proyecto. Este presunto uso de cargos públicos para fines partidarios forma parte de la investigación fiscal que lo involucra como presunto cabecilla de la red criminal “Los Waykis en la Sombra”.

En paralelo, se ha identificado a simpatizantes del partido asumiendo funciones en entidades como el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP), lo que alimenta sospechas sobre un presunto uso de recursos estatales para fortalecer su maquinaria, así lo reveló el dominical Cuarto Poder.

En tiempos en que la presidenta Dina Boluarte enfrenta duros cuestionamientos y una popularidad a la baja, actualmente con 2% de aprobación, la sospecha de que su entorno más cercano intenta blindarse electoralmente mediante una nueva agrupación política no suena tan descabellada. CPP podría convertirse en el verdadero "partido oficialista" de cara a 2026, aunque formalmente no lo parezca.

La duda ya no es si jugará un rol en las elecciones, sino hasta qué punto esta agrupación será una herramienta del entorno presidencial para seguir en el juego, incluso cuando el ajedrez político parezca reconfigurarse.