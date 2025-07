RMP critica al Congreso tras aumento a Dina Boluarte: "Ahora quieren saltar del barco, pero no harán nada"

Rosa María Palacios criticó el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte quien pasará a ganar 35.568 soles mensuales, convirtiéndose en la funcionaria pública mejor pagada del país y señaló que ahora varios congresistas de diferentes posiciones políticas intenten hacer distancia de la mandataria cuando por mucho tiempo estuvieron legislando y cometiendo blindaje a su favor.

"Se aprobó en Consejo de Ministros que, a partir del primero de julio, la señora presidenta ganaría 35,568 soles mensuales, ¿no es cierto? Aumentando su sueldo considerablemente, más que duplicándolo. El anuncio lo ha hecho el ministro de Economía, el señor Raúl Pérez Reyes, y esto se discutió durante el Consejo de Ministros.

Dina Boluarte pasa a ser —si me ayudan con la siguiente nota, por favor, que es parte de la noticia— la funcionaria pública del servicio civil mejor pagada del Perú. ¿Por qué? Aquí La República esta mañana ha publicado un cuadro y les cuento un poco:

Los miembros de la Junta Nacional de Justicia ganan 35,017 soles, igual que los magistrados del Tribunal Constitucional. Los ministros, 30,000 soles; los viceministros, 28,000, igual que los presidentes de organismos constitucionalmente autónomos y otros, ¿no es cierto? En fin, hay de todo dentro del servicio del Estado a nivel ejecutivo, por supuesto.

Pero va a ganar más que el presidente de Indecopi, de Sunedu, de Senace, etcétera.

Vamos a escuchar la historia completa de dónde sale este aumento y por qué, a mí, no me sorprende tanto lo que ha hecho el Ejecutivo. Pero antes, un detalle bien importante: esta fue el acta que se presentó al Consejo de Ministros, y en el acta de Consejo de Ministros no se dice de quién va a ser el aumento. Está ahí abajo: “proyecto de decreto supremo que aprueba”...

¿Quién es esta persona a la cual se le va a aprobar el monto de la compensación económica? Ni en cuánto es", sostuvo.

Asimismo, Palacios comentó que en medio de los recientes debates sobre los límites del periodismo y la ética profesional, resulta fundamental recordar que el derecho a la intimidad es un pilar esencial protegido por la Constitución.

"Y quiero detenerme unos minutitos en explicar algo que es bien importante para nuestro gremio: para el gremio de la prensa, para el gremio de la comunicación, para los periodistas. Y es el tema de la violación de la intimidad.

Es un tema bien importante porque, lamentablemente, se está poniendo de moda entre cierta prensa que reclama haber estudiado periodismo —porque eso es lo único que gritan: “somos periodistas, hemos estudiado periodismo”—, pero parece que el curso de ética no lo llevaron.

La idea de que se puede violar la intimidad de las personas es completamente equivocada. La intimidad de las personas es un derecho que está en la Constitución del Perú, así como el derecho al honor. Tenemos derecho a la intimidad.

En el Código Civil se establecen algunas excepciones: por la notoriedad de la persona, por el interés público, ¿no es cierto?, por el espacio público. Hay algunas excepciones. Pero, si hay algo que está especialmente protegido, es la información médica.

Si hay algo que está protegido, por si acaso, es el secreto tributario, ¿no? Ese es el tipo de secreto. Pero la información médica, sobre todas las cosas, está protegida.

Así como no se puede publicar la foto de un cadáver, tampoco se pueden publicar los datos personales de Shakira, la cantante colombiana que vino al Perú, se enfermó, fue atendida en la Clínica Delgado —la clínica más cara de Lima—, y, a la mañana siguiente, toda su situación gastrointestinal estaba expuesta en la vida pública", puntualizó.