El periodista Jaime Chincha arremetió contra el reciente aumento de sueldo aprobado para la presidenta Dina Boluarte, calificándolo de 'bofetada' para la ciudadanía en un contexto de crisis. Durante su programa, cuestionó la legitimidad moral de la medida y apuntó directamente al Consejo de Ministros y al titular de Economía por avalar la decisión.

"Yo creo que no lo merece. Se ha aprobado un aumentazo del sueldo de Dina Boluarte a 35.568 soles. Un sueldo que podrá tener toda la arquitectura legal, constitucional, reglamentaria, lo que ustedes quieran, el sustento. Pero en un tiempo tan duro como este, para mucha gente, para la gran mayoría resulta un conflicto o una bofetada lo que ha acordado el consejo de ministros.

Por un gobierno que tiene 0%, por una señora con 0%. Como solicitó el ministro de Economía y Finanzas, Raul P., dio las explicaciones del caso, reglamentarias y más. Acuérdense bien quiénes validaron eso porque ella no puede sola", señaló.

Asimismo, Chincha, comentó que en medio de la crisis institucional que atraviesa el Ministerio Público, el Congreso ha centrado sus esfuerzos en buscar la destitución de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y otros fiscales supremos.

"Temporada del Congreso que va detrás de la cabeza de Delia Espinoza. Va detrás de los otros fiscales supremos. No, a Tomás Aladino Gálvez no van contra él; el Congreso va contra ella, Pablo Sánchez, Soraya Dávalos y Juan Carlos Villena, fiscales supremos, o sea, la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Pero ya la Junta se cansó y está, en los hechos, reconociendo lo que no quería reconocer en su momento.

Por medio está la decisión apelada, por cierto, del juez supremo Sejismundo León, de suspender a Patricia Benavides por 24 meses, imposibilitada, suspendida de ejercer tanto el cargo de fiscal suprema como de fiscal de la Nación. Entonces, en el documento, Gino Ríos dice: "Ahí está, está la suspensión, ¿no? 24 meses, Benavides no va. Señora Espinoza, fiscal de la Nación, listo, ya está". Y con eso se terminó el asunto.

Además, ojo, consideran plenamente válida la decisión del Poder Judicial, es decir, validan todo. Pero la cosa ahora es política. Como les digo, la cosa ahora está en el Congreso, donde se están cocinando las destituciones de Delia Espinoza y compañía. En el oficio que estamos" señaló.